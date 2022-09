Masters-EM: Christopher Streek schwimmt auf zehnten Platz

+ © privat Glänzte als EM-Zehnter: Masters-Schwimmer Christopher Streek von der SGS Verden/Dörverden. © privat

Ganz starker EM-Auftritt in Rom: Christopher Streek von der SGS Verden/Dörverden belegte bei den Masters Platz zehn über 200 m Brust. Darüber hinaus wurde er noch 12. und 17. über weitere Strecken.

Dörverden – Bei den Europameisterschaften der Masters im Schwimmen in Rom war Christopher Streek von der SGS Verden/Dörverden in der Altersklasse 25 am Start. Er schwamm über 200 m Brust in 2:46,53 Minuten auf einen hervorragenden zehnten Platz.

Über 400 m Lagen glänzte er in 5:24,05 mit dem zwölften Rang und über 200 m Lagen in 2:31,09 auf dem 17. Platz. Geschwommen wurde im Olympiastadion von Rom und im Schwimmbad des Leistungszentrums bei herrlichem Wetter mit 32 Grad Lufttemperatur.