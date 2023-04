Mascha Laucke und Jente Kuper je zweimal beim klaren 4:1

Von: Frank von Staden

Teilen

Jente Kuper © Privat

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn konnten am Sonntag durch einen klaren 4:1 (2:1)-Heimerfolg über den TV Stemmen ihren fünften Tabellenplatz festigen und verzeichneten damit ihren neunten Saisonsieg im 17. Spiel. In Torlaune zeigten sich dabei einmal mehr Mascha Laucke (5./69.) sowie Jente Kuper (30./81.), die jeweils doppelt trafen.

Fischerhude – Im ersten Abschnitt taten sich die Wümme-Kickerinnen aber noch schwer gegen einen Gegner, „der uns durchaus zu stressen wusste. Stemmen hat es teilweise sehr gut gemacht und war zur Pause absolut verdient dran“, lobte da später Fischerhudes Coach Jörg Evers nicht nur sein Team, sondern auch das des Gegners.

In Durchgang zwei allerdings bekamen die Fischerhuderinnen das Match immer besser in den Griff, wurden immer dominanter und kamen so auch zu zwei weiteren Toren. Evers: „Klar hatten wir noch die ein oder andere Chance, um das Ergebnis noch höher zu gestalten. Aber 4:1 ist okay!“

TSV Fischerhude-Q.: Ni. Brüning - Aumann, Kommnick, M. Laucke, Ne. Brüning, T. Evers, Gosse, Kuper, Rainer, Thran, Schumacher, M. Evers, Koch, J. Laucke, Grobler. vst