TSV Fischerhude-Quelkhorn: Mascha Laucke rettet einen Punkt – 1:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Sah ein verdientes 1:1 seiner Fischerhuder Frauen: Coach Bernd Burmeister. © Freese

Überaus verdientes Remis für die Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn: Im Bezirksliga-Duell beim FC Ostereistedt/Rhade holte die Burmeister-Elf am Donnerstagabend mit dem 1:1 (0:0) ihren ersten Punkt.

Fischerhude - „Auf dem schwer bespielbaren B-Platz haben wir den Ball gut laufen lassen, aber leider zu viele Chancen vergeben. Wir belohnen uns für unsere prima Leistung noch zu wenig“, resümierte Bernd Burmeister, Coach des TSV Fischerhude-Quelkhorn, nach dem 1:1 seiner Frauen im Bezirksliga-Match beim FC Ostereistedt/Rhade.

Im ersten Abschnitt ließen Melina Evers, Jule Schumacher und Mascha Laucke die mögliche Führung liegen. Die von Katharina Aumann prächtig organisierte Abwehr unterband die Konter, den Rest verteidigte das Mittelfeld weg. Pech für die Gäste, dass Chiara Kommnick mit Fußverletzung vom Platz musste, nachdem in Nora Burmeister schon eine Spielmacherin gefehlt hatte.

Chiara Kommnick muss verletzt raus

In Hälfte zwei lief Fischerhude noch früher an, vergab aber erneut dicke Chancen durch Mascha und Jule Laucke sowie Lisa Hohenstein und die freistehende Tabea Evers. Nach Ballverlust kassierte die Wümme-Elf per Konter sogar das 0:1 (84.) durch Benita Gerke. Aber Mascha Laucke belohnte die Schlussoffensive nach Schumacher-Vorarbeit freistehend mit dem 1:1 (89.).

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Ni. Brüning - J. Laucke, Kittner, Mahnken, M. Evers (70. T. Evers), Kommnick (29. Hohenstein), M. Laucke, Schuhmacher (70. Grobler), Aumann, Ne. Brüning, Rainer.