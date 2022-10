TSV Fischerhude-Quelkhorn: Mascha Laucke schnürt Viererpack – 5:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sah einen lockeren 5:0-Sieg seiner Frauen: Fischerhude-Quelkhorns Coach Jörg Evers. © Freese

Eine starke erste Halbzeit reichte: Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn feierten bei Schlusslicht FC Hambergen mit 5:0 (5:0) den erwarteten Sieg und festigten den dritten Tabellenplatz.

Fischerhude – „Der Erfolg hätte auch noch höher ausfallen können, aber nach dem Wechsel fehlten die letzte Konzentration und der finale Pass oft. Wir sind dennoch sehr zufrieden“, resümierte Trainer Jörg Evers.

Der Favorit nahm von Beginn an das Zepter in die Hand, ließ das Schlusslicht überhaupt nicht ins Spiel kommen. In der elften Minute leitete Mascha Laucke den Torreigen ein, als sie einen Pass von Lisa Hohenstein in die Schnittstelle zum 1:0 verwertete. Nach ähnlicher Situation, diesmal hatte Schwester Jule vorgelegt, erhöhte die Goalgetterin auf 2:0 (31.). Nur 120 Sekunden später machte Mascha Laucke ihren lupenreinen Hattrick perfekt, Nora Burmeisters gekonnte Hacken-Vorlage nutzte sie eiskalt.

Auch Melina Evers trifft

Doch damit war in der ersten Hälfte noch nicht Schluss: Melina Evers markierte das 4:0 (41.), dem Mascha Laucke aus der Gewühl heraus das 5:0 (43.) folgen ließ – Viererpack geschnürt.

Im zweiten Durchgang liefen die Fischerhuderinnen wie schon vor dem Wechsel einige Male ins Abseits – von diesem Mittel nahm Hambergen nicht Abstand. Jörg Evers brachte vier neue Spielerinnen, sodass ein wenig der Fluss litt. Dass seine Frauen fahrlässig mit den Chancen umgingen, sah ihnen der Trainer nach: „Vielleicht haben sie sich weitere Tore für die kommenden Partien aufgehoben.“ Der FC Hambergen schoss in der 80. Minute das einzige Mal aufs Tor.