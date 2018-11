Martin Dybol heimst Lob ein – trotz des 28:39

SG-Reserve probiert gegen Schwanewede

+ Vier Tore erzielt: Tjark Meyer.

Achim/Baden - Wichtiger als das Ergebnis war für Karsten Krone die Erkenntnis, dass seine Schützlinge einiges ausprobieren wollten: „Sie hatten den Mumm dazu und damit zu Beginn für ein Überraschungsmoment gesorgt“, lobte der Coach der SG Achim/Baden II nach der 28:39 (14:19)-Niederlage im Verbandsliga-Duell mit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Krone ließ seine Abwehr in der ersten Halbzeit mit einer 4:2-Formation spielen, in der die Außen hoch deckten. Damit wurde der Favorit zu Fehlern gezwungen, sodass die Hausherren bis zum 5:5 ein ausgeglichenes Match lieferten. „Wir hatten das erst in zwei Einheiten trainiert“, freute sich der Trainer über die Bereitschaft.