Marnie Dierßen rettet TSV Bassen einen Punkt

Bassen – Zu einer Punkteteilung kamen die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen bei Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf II. Am Ende hieß es 2:2 (1:2).

Schon in der zweiten Minute kam die Heim-Elf zum Führungstreffer, aber nur 120 Sekunden danach gelang schon der Ausgleich durch Lena Wilkens, die auf Zuspiel von Carolin Werth erst die Torfrau umkurvte und dann mühelos einschob. Kurz darauf musste Wilkens aber mit einer Oberschenkelverletzung dasSpielfeld verlassen. In der 26. und 30. Minute besaß die für sie eingewechselte Anna-Lena Lübkemann dann jeweils zwei gute Schussgelegenheiten, die aber beide von der Torhüterin jeweils zur Ecke geklärt wurden. „In der 37. Minute erlaubten wir uns dann im Spielaufbau einen Pass zum Gegner, den dieser zur 2:1 Pausenführung nutzte“, so Bassens Uwe Norden.

Nach dem Wechsel besaß zunächst die Heimelf die Möglichkeit zum 3:1, aber Torfrau Jennifer Schmidt konnte retten und der Nachschuss landete an der Querlatte. Danach bekam Bassen in der bis dahin eher ausgeglichenen Begegnung Oberwasser. In der 76. Minute erzielte dann Marnie Dierßen mit einem satten Flachschuss aus 30 Metern ins untere Toreck den mehr als verdienten Ausgleich.

TSV Bassen: Schmidt - Werth (70. Hilbers), Trimpert (65. Freymuth), Edert, Gäbelein, Wilkens (17. Lübkemann), Funck, Schidzig, Hein, Wiesenmüller, Dierßen. svs