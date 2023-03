TSV Lohberg: Marlin Stenzel kehrt aus Verden zurück

+ © Verein Zurück beim TSV Lohberg: Marlin Stenzel. © Verein

Der TSV Lohberg freut sich über die Rückkehr eines alten Bekannten: Marlin Stenzel verstärkt die Kreisliga-Mannschaft von Trainer Ricardo Seidel und ist sofort spielberechtigt.

Lohberg – Der 28-jährige Innenverteidiger kehrt vom Bezirksligisten FC Verden 04 II zurück zu seinem Heimatverein, nachdem er bei den Reiterstädtern sechs Jahre aktiv war.

Coach Seidel froh über Abwehr-Verstärkung

„Wir freuen uns sehr, dass das jetzt im Winter geklappt hat. Mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke, seinem Stellungsspiel und der Übersicht im Spielaufbau ist Marlin eine tolle Bereicherung für unser Team“, ist Coach Seidel froh über die Verstärkung und ergänzt: „Seine Bezirksliga-Erfahrung und die Robustheit in den Zweikämpfen werden uns helfen und für noch mehr Konkurrenz innerhalb der Mannschaft sorgen.“

Stenzel selbst ist seinem Heimatverein immer treu geblieben, hat auch während der Zeit in Verden den Kontakt nie abreißen lassen und war selbst bei Arbeitsdiensten auf der Sportanlage in Luttum aktiv dabei. Mit vielen Spielern hat er in seinen ersten Herrenjahren gemeinsam gespielt – mit Sascha Genée, Frederik Düsing oder Mirco Helmke sogar schon in der Jugend.