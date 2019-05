Markus Beerbaum trumpft auf

Thedinghausen – Beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg gelang Markus Beerbaum ein klasse Sieg. Der Thedinghausener gewann auf dem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Calle das „Championat von Nörten-Hardenberg“ eine internationale Springprüfung Kl. S mit Stechen. Als Siegerpreis gab es unter anderem einen Misubishi Space Star.

Markus Beerbaum blieb nach einer Nullrunde im Umlauf auch im Stechen fehlerfrei in der schnellsten Zeit von 38,91 Sekunden. Schneller war nur noch der Bereiter am Stall von Markus Beerbaum Rene Dittmer (RV Harsefeld auf dem zwölfjährigen KWPN-Wallach Chesney (36,29), doch unterliefen ihm zwei Springfehler, was am Ende Platz sechs bedeutete. Zweiter in dieser Prüfung wurde die talentierte 23-jährige Finja Bormann (RC Elmgestüt Drei Eichen) auf dem 13-jährigen Wallach A crazy son of Lavina (0/41,06) und Dritter die Engländerin Jessica Mendoza auf Sam De Bacon (0/42,01). Pech hatte die 23-jährige Südafrikanerin Alexa Stais (Morsum), der im Umlauf ein Fehler unterlief und die daher das Stechen knapp verpasste. Am Ende war es Rang 19 unter den 55 Startern. jho