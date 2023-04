Markus Beerbaum gewinnt Highlight in Lemwerder

In Lemwerder im M*-Springen nicht zu schlagen: Markus Beerbaum vom RV Aller-Weser. Archi © Wächter

In Lemwerder fand unter der Woche ein Springturnier mit Prüfungen bis zur schweren Klasse S* statt. Auf dem Hof Sosath waren gleich mehrere Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden erfolgreich. So gewann Markus Beerbaum für den RV Aller-Weser mit dem M*-Springen mit steigenden Anforderungen das Highlight des ersten Turniertages.

Verden – Auf dem sechsjährigen Holsteiner Hengst Zenzero (Zuccero x MV Accord) setzte der Profi sich mit einer Wertnote von 8,3 gegen die Konkurrenz durch. Dritter wurde Tobias Bremermann aus Oyten auf Qualice. Die Baumgart-Schwestern Isalie und Anabel holten einen doppelten Erfolg für den RV Aller-Weser, denn in der Springpferdeprüfung der Klasse A** siegte Isalie Baumgart mit der fünfjährigen Holsteiner Stute Liebe Krone (Casanova x MV Accord) vor Anabel Baumgart auf Colisto. Lea Abramowsky vom RC Hagen-Grinden wurde im Sattel von Tabasco Fünfte.

Isalie und Anabel Baumgart holen Doppelerfolg

In einer Youngster-Prüfung der Klasse L sicherten sich Isalie und Anabel Baumgart mit Liebe Krone, Diadem und Come Back die Plätze zwei bis vier. Vereinskollege Carsten Raschen belegte mit Curt Platz fünf. In einem weiteren Wettbewerb auf diesem Niveau holte Markus Beerbaum auf Chanaika Platz drei. Tobias Bremermann und Diamonds Darkness erreichten Rang fünf.

Am zweiten Turniertag konnte sich Kassandra Mohr (RC Hagen-Grinden) Platz drei in einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M** auf dem Schimmel Never give up sichern. Im M*-Springen mit Idealzeit belegte Julie Mynou Diederichsmeier vom RV Aller-Weser mit So Gaga Platz zwei. Vereinskollege Carsten Raschen wurde abschließend auf Apollo Fünfter im Stilspringen der Klasse M* und Dritter im Stilspringen auf L-Niveau. kk