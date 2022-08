Amateurreiterin Marissa Potters lebt ihren Traum

Der ganze Stolz des Vaters: Trainer Toni Potters mit Tochter Marissa auf Para. Mit der vierjährigen Stute feierte die Amateurreiterin jüngst ihren ersten Karrieresieg. Die Studentin hat eine internationale Rennserie im Visier. © Kaschek

Sie steht noch ganz am Beginn der Karriere. Doch Marissa Potters, Amateurreiterin aus Achim-Bollen, hat alle Anlagen, erfolgreich in die Fußstapfen ihres Vaters Toni zu treten. Mit dem Senior als Trainer gelang der 21-Jährigen jüngst der erste Sieg, eine internationale Rennserie hat die Studentin längst im Visier. Marissa Potters lebt ihren Traum.

Achim – Mehr als 300 Mal hat Toni Potters während seiner aktiven Jockeykarriere als Erster die Ziellinie überquert. Und auch als Trainer ist der 63-Jährige höchst erfolgreich. Allein in 2022 konnte er mit Mansour und Navratilova bereits dreimal auf Listenebene punkten. Nun tritt Tochter Marissa Potters in die Fußstapfen ihres vollbluterfahrenen Vaters. Mit der vierjährigen Stute Para gewann die 21-Jährige am 7. August in Dresden ihr erstes Rennen.

„Ich konnte es zunächst gar nicht fassen, dass es endlich geklappt hat. Erst später am Abend habe ich realisiert, dass Para und ich es geschafft haben“, so Marissa Potters nach dem Sieg. Mittlerweile ließ sie am vergangenen Wochenende in Mühlheim an der Ruhr mit Stall Wevlinghofens Freytag ihren zweiten Triumph folgen.

Um sich den Wunsch vom Rennreiten zu erfüllen, nimmt die Marissa Potters, die ebenso wie ihr Vater in Achim-Bollen wohnt, eine Menge Entbehrungen in Kauf. Neben dem Sportmanagement-Studium verbringt sie nämlich jede freie Minute im Stall ihres Vaters, der auf der Galopptrainingsanlage in Bremen-Mahndorf derzeit 26 Rennpferde trainiert. Wann immer es geht, reitet sie in der Morgenarbeit mit und bereitet sich so auf die Rennen vor.

Ein Alltag im Büro ist nichts für mich. Ich würde gerne eine Arbeit finden, bei der ich die Pferde weiterhin mit in mein Leben integrieren kann.

Viel Zeit für andere Hobbys oder Aktivitäten bleibt der Studentin so nicht. In den wenigen freien Minuten arbeitet sie an ihrer Fitness, die essenziell ist, um als Rennreiterin erfolgreich zu sein. Noch zwei Semester bleiben der gebürtigen Frankfurterin, sich zu überlegen, wie es nach dem Studienabschluss weitergehen soll. „Ein Alltag im Büro ist nichts für mich. Ich würde gerne eine Arbeit finden, bei der ich die Pferde weiterhin mit in mein Leben integrieren kann“, erklärt sie.

Marissa Potters lebt einen Traum, um den sie sicherlich viele junge Mädchen beneiden würden. Sie ist mit Pferden aufgewachsen und ihre gesamte Familie war auf der Galopprennbahn erfolgreich. Schon als Baby schlief sie in der Futterkrippe des Lieblingspferdes ihrer Mutter ein. Erst als Jugendliche kam der Traum auf, selbst Rennen zu reiten. Nach dem Erwerb der Amateurlizenz ging alles ganz schnell.

Mit nur 50 Kilo hat Marissa Potters großen Vorteil

Das erste Mal stieg Marissa Potters im Alter von 19 Jahren in den Rennsattel des Wallachs Viscount Vert, der auch von ihrem Vater trainiert wurde. Direkt beim ersten Versuch belegte die ambitionierte Reiterin Platz sechs. „Bei meinem ersten Ritt war ich nicht sonderlich aufgeregt. Erst später stieg die Erwartungshaltung, das lag aber auch daran, dass ich mich selbst immer mehr unter Druck gesetzt habe“, erinnert sich Marissa Potters, für die der Knoten nun geplatzt sein könnte.

Als Amateurreiterin träumt die Studentin, die mittlerweile fast jedes Wochenende auf einer anderen Rennbahn in den Sattel steigt und auch von anderen Trainern engagiert wird, von der Teilnahme der internationalen Fegentri-Rennserie, die in jeder Rennsaison auf unterschiedlichen Rennbahnen weltweit ausgetragen wird. Die Zugangsvoraussetzung ist es, mindestens fünf Siege vorweisen zu können – ein Meilenstein, den es nun als Nächstes zu knacken gilt. Einen Vorteil bringt Marissa Potters zusätzlich mit: Die 21-Jährige kann das leichteste Gewicht von 50 Kilo problemlos reiten. Damit hat sie einigen Konkurrenten etwas voraus.

Stute Para schafft es trotz Verletzung in die Rennen

Vielleicht folgt ja schon bald der nächste Treffer? Die Stute, die aus der renommierten Zucht des Gestüts Fährhof in Sottrum stammt, zeigte bei ihrem Sieg in Dresden ebenso viel Talent wie ihre junge Reiterin. Dabei hatte es zunächst gar nicht danach ausgesehen, als könnte Para überhaupt einmal Rennen bestreiten. Zweijährig verletzte sie sich in der Box, doch ihre Besitzer aus dem Stall Wevlinghofen hielten an ihr fest und glaubten an das Können des Pferdes.

Dieses Vertrauen zahlte Para nun mit ihrem ersten Sieg beim zweiten Start direkt zurück. „Natürlich ist Para für mich ein ganz besonderes Pferd. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch einmal gemeinsam beim Rennen antreten könnten“, berichtet Marissa Potters. Vielleicht bekommt das Dream-Team die Chance dazu ja im Rahmen des Meetings auf der berühmten Rennbahn von Baden-Baden? Dort soll Para nämlich Ende August ihren nächsten Start absolvieren.