Mario Stevens triumphiert doppelt

Verden – Der vierte Tag von „Verden International“ stand hauptsächlich im Zeichen der Springreiter. Mann des Tages war der Lastruper Mario Stevens, der die Youngster und Mittlere Tour gewann. Sieger in der Großen Tour war der Rhader Tim-Uwe Hoffmann (RV Zeven).

Die Youngster und Mittlere Tour wurden in Form einer Internationalen Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m) ausgetragen. Die erste Qualifikation der Großen Tour in einer Internationalen Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m). In der Großen Tour lag lange Zeit Sarah Nagel-Tornau (Attendorn-Repetal) auf dem Hengst Carouge (0/70,19) in Führung, doch am Ende reichte es für das Duo nur zu Platz fünf. Grund dafür war, dass dem Rhader Tim-Uwe Hoffmann (RV Zeven), der seit Januar von Hilmar Meyer (Morsum) trainiert wird, auf seiner zwölfjährigen Schimmelstute Casta Lee (0/65,68) eine Fabelzeit gelang. Nur der Bayer Michael Viehweg (Ingolstadt-Hagau) auf dem Wallach Lord of Pezi (0/66,87) brachte den 24-Jährigen noch einmal ins Schwitzen, doch reichte auch seine Zeit nicht zum Sieg. Die Südafrikanerin Alexa Stais versuchte auf dem elfjährigen Wallach Its The Senator (0/68,03) ebenfalls alles, doch musste auch sie sich am Ende geschlagen geben und mit Rang vier zufrieden sein. Hilmar Meyer war überaus zufrieden: „Lexi war mit Platz vier auch super drauf und Stephanie Böhe, die ebenfalls bei mir trainiert, war auch platziert. Besser geht's nicht.“

In der Youngster Tour übernahm früh der Sieger ersten Qualifikation, Mario Stevens, auf der Stute Botakara (0/62,62) die Spitze und gab sie bis zum Schluss nicht mehr ab. Einen guten dritten Platz belegte Markus Beerbaum (RV Aller-Weser) auf der siebenjährigen Stute Chacco’s Lady (0/64,79). Dicht an die Zeit von Stevens kam Alexa Stais auf Cascada (4/63,19) heran, doch hatte sie ebenso wie Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf Oak Grove’s Che (4/67,89) einen Abwurf zu verzeichnen. In der Mittleren Tour war erneut Stevens nicht zu schlagen. Er siegte auf dem Landano OLD (0/59,45) knapp vor Alexa Stais (Morsum) auf Quintus HB (0/60,60). Platz drei ging an Richard Vogel (Mannheim) auf dem Wallach K Zoom d’Heyboght (0/60,84).

Ergebnisse: www.reitturnier-live.de/2019/verden. jho

