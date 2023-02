Marie Majewski verstärkt Vampires

Von: Kai Caspers

Teilen

Hofft auf eine erfolgreiche Zeit in Oyten: Neuzugang Marie Majewski. © Müller

Doppelter Grund zur Freude bei den Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten. Mit Marie Majewski vermelden die Vampires einen weiteren Neuzugang. Zudem hat das komplette Trainerteam für die neue Saison zugesagt.

Oyten – Bei den Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires wird weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison gearbeitet. Nach Sarah Seidel vermeldeten die Vampires nun mit Marie Majewski von SFN Vechta den zweiten Neuzugang. Darüber hinaus herrscht auch Klarheit auf der Kommandobrücke des TVO. Wie Teammanager Michael Hidde bestätigte, bleibt das komplette Trainerteam erhalten.

Die 21-jährige Marie Majewski spielte in der Jugend unter anderem für den SV Werder Bremen in der Bundesliga. Ihre ersten Erfahrungen im Damenbereich sammelte sie bei der SG Findorff, ehe sich die Linkshänderin in der Saison 2021/22 für einen Wechsel nach Vechta entschied. „Dort fühle ich mich sehr wohl. Aber im Hinblick auf mein Staatsexamen, das im nächsten Jahr ansteht, wird mir der zeitliche Aufwand einfach zu groß. Jetzt freue ich mich auf ein tolles Team und eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Oyten“, begründet Majewski, die in Bremen wohnt und arbeitet, ihren Wechsel zum TVO.

Dort fühle ich mich sehr wohl. Aber im Hinblick auf mein Staatsexamen, das im nächsten Jahr ansteht, wird mir der zeitliche Aufwand einfach zu groß. Jetzt freue ich mich auf ein tolles Team und eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Oyten.

Sehr zur Freude der Oytener Verantwortlichen bleibt auch Kai Freese dem Verein erhalten. „Ich möchte die Mannschaft schon noch gerne weiterentwickeln. Und zudem Jugendspielerinnen an den Seniorenbereich heranführen. Darüber hinaus ist der Aufstieg in die 3. Liga natürlich auch ein reizvolles Ziel. Daher möchte ich den Weg gerne mit dem TVO weitergehen“, sieht Freese seine Aufgabe noch nicht als beendet an. „Außerdem passt das Gesamtkonzept in Oyten. Wir sind ein super Team. Mit Co-Trainerin Caro Sunder verstehe ich mich gut. Wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber das gehört dazu. Und bekanntlich sehen vier Augen ja immer mehr als zwei“, ist Oytens Trainer froh, dass er auch künftig auf Sunder zählen kann. Darüber hinaus stehen auch Athletiktrainerin Alexandra Sunder und Torwarttrainer Sören Böttcher weiter zur Verfügung. „Im athletischen Bereich stehe ich mit Alex im ständigen Austausch. Letztlich hat sie aber freie Hand und macht das hervorragend. Zudem lege ich hohen Wert auf eine individuelle Torwartausbildung und da macht Sören einen echt guten Job! Ich bin rundum zufrieden“, sagt Kai Freese.

Ich möchte die Mannschaft schon noch gerne weiterentwickeln. Und zudem Jugendspielerinnen an den Seniorenbereich heranführen. Darüber hinaus ist der Aufstieg in die 3. Liga natürlich auch ein reizvolles Ziel. Daher möchte ich den Weg gerne mit dem TVO weitergehen.

Gleiches gilt für Teammanager Michael Hidde. „Es ist schön, dass das Trainerteam den eingeschlagenen Weg in der nächsten Saison gemeinsam mit uns fortsetzt. Die Veränderungen an der Architektur der Mannschaft und auch die Änderungen im Spielsystem sind deutlich zu erkennen, brauchen aber noch weitere Zeit.“