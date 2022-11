Marie Baumgart feiert zwei Siege in Schweden

Einen Erfolg in Schweden feierte Marie Baumgart auf Cinimini. Archiv © Wächter

Zwei Siege feierte Marie Baumgart in Schweden: Bei der Jönköping Horseshow überzeugte die Reiterin des RV Aller-Weser mit Oh Sissi und Cinimini.

Verden – Einen tollen Erfolg für den RV Aller-Weser und den Schwartze Hof der Familie holte Marie Baumgart im schwedischen Jönköping. Dort gewann die junge Reiterin im Rahmen der Jönköping Horseshow, einem Traditionsturnier, das finale Springen der Agria Star of Tomorrow, einer internationalen Prüfung für sechsjährige Pferde mit einer Hindernishöhe von bis zu 1,35 Meter.

Das Paar aus dem Kreis Verden startete schon sehr gut in das Turnier, das mit der ersten Qualifikation bereits am Dienstag begonnen hatte. Schon im ersten Durchgang konnte sich Marie Baumgart im Sattel von Oh Sissi (Orlando x MV Calido) gegen mehr als 70 starke Konkurrenten aus ganz Europa durchsetzen. Auch in den beiden weiteren Wertungsprüfungen blieb sie fehlerfrei. Im Finale landete Marie Baumgart auf ihrer Schimmelstute dann nach zwei Runden ohne Abwurf oder Zeitfehler mit rund zwei Sekunden Vorsprung gegen die Zweitplatzierten den ganz großen Coup und gewann.

Bereits zu Beginn der Wettbewerbe sicherte sich Marie Baumgart auf Cinimini den Sieg in der Equality Line Rising Star Gold-Prüfung. Auch mit dem zehnjährigen Wallach von Clinton blieb die junge Reiterin fehlerfrei. kk