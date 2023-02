SG Achim/Baden II: Marico Dumke mit starker zweiter Hälfte – 35:23

Von: Ulf Horst von der Eltz

Trumpfte auf: Marico Dumke (am Ball). Archiv © häg

Auch das Schlusslicht konnte die SG Achim/Baden II wie erwartet in keiner Weise gefährden: Der Spitzenreiter der Handball-Landesliga setzte sich beim MTV Eyendorf II 35:23 (15:9) durch und gewann damit auch sein 13. Saisonspiel.

Achim/Baden - Mit einem Blitzstart zum 5:0 (6.) sorgte die Truppe von Thorben Schmidt-Bonheur bereits für klare Verhältnisse. „Wir haben uns gut auf die Eyendorfer Spielweise mit zwei Kreisläufern eingestellt. Meine Mannschaft hielt die Spannung hoch und hat alles auf die Platte gebracht, was wir uns vorgenommen hatten“, erlebte der Trainer einen entspannten Tag.

Schmidt-Bonheur lobt Konstanz

Zur Pause führte der Favorit 15:9, ließ auch im zweiten Abschnitt kaum nach und somit dem Schlusslicht nicht den Hauch einer Chance. Beim 18:10 (33.) führte die Oberliga-Reserve erstmals mit acht Toren. Am Ende hieß es 35:23. In Hälfte zwei bot die SG weiter eine konstante Leitung, „besser als in den Vorwochen“, wie Schmidt-Bonheur lobte. Der Trainer attestierte Marico Dumke im linken Rückraum einen starken zweiten Durchgang.

Tore SG Achim/Baden II: Dumke (5), Golke (3), Schlebusch (1), Stoick (2), Albers (1), Schirmacher (5), Wilkens (2), Zschorlich (5), Schmidt (5/1), Kahl (1), Rosilius (5/1)