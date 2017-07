Maria Nienstädts Stuck erneut nicht zu schlagen

Verden - Die Bad Harzburger Galopprennwoche ist ein gutes Pflaster für die Aktiven aus dem Kreis Verden. Das zeigte sich auch am zweiten und dritten von sechs Meetingstagen auf der Bahn in Bündheim „Am Weißen Stein“, als es einen weiteren Sieg für den Stall Nienstädt (Emtinghausen) gab und einige vordere Platzierungen für die Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) und Elfi Schnakenberg (Blender-Jerusalem). gab.

Zum zweiten Sieg während der Rennwoche kam Trainerin Maria Nienstädt. Ihr fünfjähriger Wallach Stuck war nach dem Erfolg in Hamburg erneut nicht zu schlagen und gewann einen Ausgleich IV über 2000 Meter mit Fabian Xaver Weißmeier im Sattel mit knapp einer Länge Vorsprung vor Galoppclub Allertals fünfjähriger Stute Wameera mit Jozef Bojko im Sattel. Die von Pavel Vovcenko trainierte Waamera entwickelte viel Endgeschwindigkeit, doch reichte es auf der kurzen Zielgeraden nicht mehr ganz zum Sieg. Platz drei belegte hier der vierjährige Wallach Cumbriano mit Alexander Pietsch im Sattel.

Schnakenberg kann der Favoritenrolle nicht gerecht werden

In einem Hürdenrennen über 3400 Meter konnte der von Elfi Schnakenberg trainierte achtjährige Wallach Good Prince mit Sohn Oliver Schnakenberg im Sattel seiner Favoritenrolle nicht ganz gerecht werden. Nach einem spannenden Endkampf musste sich Good Prince hinter Interior Minister mit Sonja Daroszewski und Tinkers Lane mit Miguel López mit Platz drei begnügen. Weit hinter diesem Trio wurde der von Vovcenko trainierte und von Champion Cevin Chan (Blender) gerittene siebenjährige Wallach North Point Vierter.

In einem Ausgleich III über 2400 Meter verpasste Ilona Blumes (Thedinghausen) fünfjähriger Wallach Wirbelwind, der von Vovcenko trainiert wird, knapp den Sieg. Im Ziel lag Wirbelwind mit Jockey Filip Minarek lediglich einen „Hals“ hinter Eastside One mit Marco Casamento, aber knapp zwei Längen vor Perfecht Swing mit Sonja Daroszewski. In einem Ausgleich IV über die Steherdistanz sattelte Elfi Schnakenberg mit Akiyana und American Dreamer gleich zwei Vollblüter. American Dreamer führte mit Daniele Porcu bis kurz vor dem Ziel und wurde am Ende Fünfter. Das Höchstgewicht Akiyana mit Ali Alshowaikh im Sattel belegte am Ende Rang drei hinter dem Favoriten The Tiger mit Filip Minarek und Alte Rocca mit Martin Seidl.

Ein Spektakel der besonderen Art war wieder das Seejagdrennen über 3550 Meter. Der letztjährige Sieger Falconettei, trainiert von Pavel Vovcenko und geritten von Cevin Chan hatte beim zweiten Start nach langer Pause noch nicht ganz wieder seine Bestform zur Verfügung und musste sich am Ende knapp geschlagen dem schwedischen Gast Truckers Glory mit Christopher Roberts sowie dem Außenseiter Jupiter mit Vlastislav Korytar geschlagen geben. Der 14-jährige „Oldie“ Nuevo Leon aus dem Quartier von Elfi Schnakenberg hatte nicht seinen besten Tag erwischt und musste sich mit Oliver Schnakenberg im Sattel mit Platz fünf begnügen. Gut 11.000 Zuschauer sahen das Seejagdrennen und sorgten am Sonntag für einen Gesamtumsatz von rund 275.000 Euro.

jho