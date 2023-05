Maren Thalmann mit dem Auftakt zufrieden

Von: Kai Caspers

Auf dem Rad machte die Morsumerin Maren Thalmann Plätze gut. © Privat

Morsum – Gelungener Saisoneinstand für Maren Thalmann. Beim 32. Hamelner Triathlon belegte die Morsumerin über die Sprintdistanz (500 m Schwimmen/20 km Rad/5 km Lauf) in der Gesamtwertung den 53. Platz. Das war gleichbedeutend mit Rang sieben in ihrer Altersklasse TW 50.

„In Hameln war alles vertreten, was in der Triathlonszene Rang und Namen hat“, war Maren Thalmann ob der hohen Qualität extrem begeistert. Gleichzeitig zeigte sich die Morsumerin mit dem Ergebnis zu diesem für sie frühen Zeitpunkt der Saison zufrieden. „Aber da geht im weiteren Verlauf bestimmt noch mehr. Da bin ich mir sicher“, strahlt die Athletin des LAV Verden Zuversicht aus.

Das Schwimmen erfolgte im Hamelner Freibad bei optimalen Bedingungen. „Ich habe eine gute Gruppe erwischt, in der sich entspannt schwimmen ließ“, so Thalmann. „Aber vielleicht war es dann doch etwas zu entspannt“, war die Morsumerin mit ihrer Zeit von 10:12 Minuten nur bedingt zufrieden. Was folgte, war ein guter Wechsel auf das Rad und Thalmann machte mit ihrem 33er-Schnitt einige Plätze wieder gut. Nach 41:42 Minuten inklusive Wechselzeiten ging es recht flott zum Lauf. „Dort muss ich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Zeit erstmal zufrieden sein. Zwar habe ich wieder einige Plätze verloren, doch die Tendenz bei den letzten Straßenläufen war positiv“, gibt sich die Morsumerin nach ihrer Zeit von 28:20 Minuten geduldig. „Ich bin immer wieder gerne in Hameln. Ein perfekt organisiertes Event mit vielen netten Menschen“, war Thalmann voll des Lobes für das Event in der Stadt im Weserbergland, in der die Morsumerin aufgewachsen ist. kc