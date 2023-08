Triathlon: Morsumerin Maren Thalmann gewinnt Staffel in Bremen

Teilen

Die Freude im Zielbereich war riesengroß: Maren Thalmann aus Morsum gewann mit ihren Bremer Teamkolleginnen Simone Heinevetter und Astrid Herzer (von links) die Sprintstaffel. © Privat

Der nächste Staffelsieg für Maren Thalmann: Beim Gewoba-Citytriathlon in Bremen gewann die Morsumerin abermals den Wettbewerb Swim Cycle Run Fun auf der Sprintdistanz bei den Frauen, den sie als Schwimmerin eröffnete.

Morsum – Neben den 500 Metern im Wasser wurden noch 20 Kilometer auf dem Rad von Simone Heinevetter und 5 Kilometer Laufen von Astrid Herzer absolviert. Sowohl Thalmann als auch die beiden Bremerinnen konnten ihre Zeiten aus dem Vorjahr toppen. Somit war die Staffel sogar um über fünf Minuten besser als 2022.

Beim Schwimmen über eine Minute schneller

Die Morsumerin ging das Schwimmen im Europahafen nicht so überstürzt an wie noch beim Wettkampf im Müritzsee an. Das zahlte sich aus, denn sie verbesserte ihre Zeit um über eine Minute zum Vorjahr und kam nach 11:07 Minuten in die Wechselzone. Allerdings war die Schwimmerin der später zweitplatzierten Staffel richtig schnell unterwegs und übergab mit einem Vorsprung von knapp zwei Minuten auf die Radfahrerin.

So musste Simone Heinevetter mächtig in die Pedale treten und hatte schließlich ihre Kontrahentin auf dem letzten Kilometer schon in Sichtweite. Fast zeitgleich wechselte sie nach einer super Radleistung (34:53 Minuten) dann auf Astrid Herzer zum Lauf. Diese übernahm noch in der Wechselzone die Führung und gab sie bis zum Ziel nicht mehr ab. Sie baute mit einer hervorragenden Leistung in 22:50 Minuten den Vorsprung sogar noch auf über fünf Minuten aus.

Thalmanns Trio hat Riesen-Vorsprung

Das Trio finishte schließlich in einer Zeit von 1:14:37 Stunden und holte sich den Sieg vor dem Team ISS Tri‘s und den Bremer JuMaKas. „Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht im Team. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall noch einmal zusammen an den Start gehen. Dreimal ist Bremer Recht,“ bedankte sich Maren Thalmann auch für einen tollen Tag bei den beiden Bremerinnen.

Die Morsumerin Jule Thalmann war als Läuferin ebenfalls mit einer Staffel (Team Corralejo) dabei. Sie erzielte mit der Celler Schwimmerin Marion Suchy und der Radfahrerin Simone Schüler (Hessen/Butzbach) einen guten fünften Rang in einer Zeit von 1:26:45 Stunden.