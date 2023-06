Maren Thalmann auch wieder auf der olympischen Distanz erfolgreich

Von: Frank von Staden

Maren Thalmann war sehr zufrieden mit ihrer Leistung beim Lübeck-Triathlon. © privat

Die Morsumer Triathletin Maren Thalmann versuchte sich am vergangenen Sonntag beim Triathlon in Lübeck auch wieder auf der olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer Lauf) und erreichte prompt den dritten Rang in ihrer Altersklasse TW 50. In der Gesamtwertung belegte die Ausdauerathletin vom LAV Verden einen guten 23. Platz.

Morsum – „Dabei waren die Bedingungen nicht unbedingt einfach“, sprach Thalmann zum einen die monotone Radstrecke aus acht Runden à fünf Kilometer an. Hinzu kam, dass eine halbe Stunde vor dem Start bekannt gegeben wurde, dass aufgrund der hohen Wassertemperatur (22,1 Grad) ein Neoprenanzug-Verbot ausgesprochen wurde. Ab 22 Grad gilt das Verbot. „Das ist für mich allerdings kein Problem. Ich schwimme lieber ohne Neo“, freute sich Thalmann im Gegensatz zu vielen anderen Athleten über diese Entscheidung des Wettkampfgerichtes.

Der Startschuss fiel für die über 200 Athleten um 9 Uhr früh im Wakenitzsee. „Das war ein Hauen und Stechen über die gesamten 1500 Meter und war schon sehr kraftraubend“, beschreibt die Morsumerin den Schwimmsplit, mit dem sie aber letztendlich sehr zufrieden war. Nach 33:11 Minuten wechselte Thalmann schnell auf das Rad. „Die vielen Wendepunkte lagen mir nicht so. Man musste ständig abbremsen und wieder anfahren. Hinzu kam, dass es mit so vielen Athleten auf solch einer kurzen Wendepunktstrecke viel zu voll und eng war. Ich habe nur gedacht: Hoffentlich kommst du heile aus dieser Kreiselei wieder raus!“ Am Ende war die Morsumerin froh, diesen Radsplit nach 1:14:14 Stunden überstanden zu haben.

Nach einem weiteren flotten Wechsel ging es dann auf die Laufstrecke. „Ich hatte auf meiner ersten olympischen Distanz nach drei Jahren bis hierher schon einige Körner gelassen. Die Spritzigkeit fehlt halt noch. Ich wollte jetzt nur noch unter einer Stunde beim Lauf bleiben“, war Thalmann glücklich, dass sie nach 59:11 Minuten Laufzeit das Ziel endlich erreicht hat und den Bronzeplatz in ihrer Altersklasse in einer Gesamtzeit von 2:50:10 Stunden belegen konnte.