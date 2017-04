Marco Wahlers: Die Diagnose lautet Bandscheibenvorfall

Uphusen - Trainer Benedetto Muzzicato gibt die Hoffnung keinesfalls auf: „Unser Tatendrang wurde am Osterwochenende zwar gebremst, aber die anderen Ergebnisse zeigen, dass wir noch eine Chance auf den Klassenerhalt in der eigenen Hand haben.“ Also soll am Sonnabend (16 Uhr) im Oberliga-Match beim 1. FC Wunstorf unbedingt ein Dreier für den TB Uphusen her.

Dass die Arenkamp-Kicker überhaupt die Möglichkeit besitzen, spreche dann auch eine deutliche Sprache für die Liga. „Da geht ein bisschen unter, dass wir von den vergangenen fünf Partien nur eine verloren haben. Es ist also eine Entwicklung zu sehen, wir haben uns mit dem Sieg über Braunschweig auch endlich mal belohnt“, meint Muzzicato. Und zieht erneut die Lehre: „Wir sind nicht zu schlecht für die Oberliga, sondern einfach nur zu dämlich, den Sack in den guten Spielen zuzumachen. Diese Qualität fehlt uns dann halt.“

Ob die Wunstorfer angesichts ihrer Lage im Niemandsland – es geht weder etwas nach oben noch besteht Angst nach unten – schleifen lassen, wird interessant für den TBU-Coach: „Kann eine Gefahr sein, jedoch auch eine Chance für uns, mit der nötigen Einstellung drei Punkte zu holen.“ Schon im Hinspiel sah es lange nach einem Sieg aus, vergab der Turnerbund reichlich Hochkaräter und kassierte spät das 1:1.

Allerdings reisen die Blau-Weißen mit schmalem Kader an. Am schlimmsten hat es Marco Wahlers erwischt, der Dienstag bei einem Test trotz Schmerzen im Rücken 45 Minuten spielte. Am Freitag bekam er bei einem MRT-Termin in Bremen die niederschmetternde Diagnose: Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. „Möglich, dass die Saison für mich gelaufen ist. Nächste Woche habe ich einen weiteren Termin, an dem das Vorgehen besprochen wird“, erläuterte der Defensiv-Spezialist am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung. Wahlers hofft aber, in dieser Runde noch auflaufen zu können.

Müller aussortiert, Okirie zieht‘s nach Luxemburg

Das hat sich für Patrick Müller erledigt, der die Uphuser Hoffnungen nie erfüllen konnte. Muzzicato: „Patrick hat dem Druck nicht standgehalten, es reicht auch von der Körpersprache her nicht für den Kader.“ Klare Worte, der Stürmer hat keine Zukunft mehr und wird den Verein verlassen. Wie wohl auch Colin Okirie, der sich in dieser Woche bei einem Erstligisten in Luxemburg zum Probetraining vorstellt und erst am Sonnabendabend zurückkehrt. „Ich habe volles Verständnis. Colin hat deutlich kommuniziert, dass er höhere Ambitionen hegt und Profi werden will“, ist Muzzicato nicht böse auf den Engländer.

Weiterhin fehlt in Wunstorf Mert Bicakci, dessen Schulterverletzung das Saisonaus bedeutet. Die Uphuser wollen bei ihm kein Risiko eingehen. Jasin Jashiri ist noch gesperrt, Kerem Sahan mit der Familie im Türkei-Urlaub. Maximilian Wirth schafft es zeitlich nicht, ist am Sonntag in der Zweiten dabei. Wenigstens dürfte der angeschlagene Yannis Becker auf die Zähne beißen. Schlusswort Muzzicato: „Ich bin überzeugt, dass wir die 16 Akteure dabei haben, mit denen wir eine gute Rolle spielen können.“ J vde