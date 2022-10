Marcel Meyer rettet Hülsen einen Punkt – 2:2

Von: Kai Caspers

Hülsens Uwe Bischoff © wes

Hülsen – Der SVV Hülsen tritt in der Fußball-Bezirksliga weiter auf der Stelle. Obwohl das Team von Uwe Bischoff beim SV Ippensen über die gesamte Spielzeit das aktivere Team mit den besseren Chancen gewesen ist, musste es sich letztlich mit einem 2:2 (1:1) zufriedengeben. Dabei hatte es kurz vor dem Ende sogar noch nach einer Niederlage ausgesehen, ehe Marcel Meyer in der 90.Minute mit seinem zweiten Treffer zumindest noch den einen Zähler rettete.

„Es tut mir schon etwas leid für die Jungs. Denn sie haben ein super Spiel gemacht. Aber leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen“, haderte der SVV-Trainer. Nachdem Ippensen durch Wagner in der 20. Minute in Führung gegangen war, glich Meyer nach 40 Minuten mit einem strammen Schuss aus 20 Metern aus – 1:1. Doch die Gastgeber legten in der 65. Minute durch Schönfeld erneut vor. Sehr zum Ärger von Bischoff. „Das war deren erster Torschuss in der zweiten Hälfte.“ Aber die Hülsener ließen die Köpfe nicht hängen und wurden dafür in der 90. Minute durch Meyers zweiten Treffer zum 2:2-Endstand belohnt. kc