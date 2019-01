Mansaray geht, Neziri kommt

Uphusen - Und wieder einmal kommt es zwischen Fußball-Oberligist TB Uphusen und dem BSV Rehden zu einem Spielertausch. Wie Florian Warmer, sportlicher Leiter des TBU, bekannt gab, wird Shamsu Mansaray die Uphuser nach nur einem halben Jahr in Richtung Regionalligist verlassen. Dafür zieht es den 23-jährigen Rilind Neziri an den Arenkamp.

„Wir hätten Shamsu natürlich gerne behalten. Zumal er seine Qualitäten in der kurzen Zeit nachhaltig bewiesen hat. Aber schon bei seiner Verpflichtung war klar kommuniziert, dass wir ihm bei einem höherklassigen Angebot keine Steine in den Weg legen werden“, klärte Warmer auf. „Und dem sind wir jetzt auch nachgekommen, nachdem Shamsu im Dezember an uns herangetreten ist und beim Probetraining in Rehden einen guten Eindruck hinterlassen hat.“ Ins gleiche Horn stieß auch TBU-Trainer Fabrizio Muzzicato. „Das reißt bei uns im Sturm natürlich eine Lücke. Denn Shamsu hatte definitiv etwas Besonderes und hat uns trotz seiner jungen Jahre auf Anhieb geholfen. Aber ich freue mich für ihn und hoffe, dass er in Rehden den nächsten Schritt machen kann.“

Gleichwohl ist der Deutsch-Italiener überzeugt, dass Neuzugang Rilind Neziri eine echte Verstärkung werden kann. Nicht nur im Training, sondern auch beim 2:2 im Testspiel gegen Geestemünde hinterließ der Kosovare einen guten Eindruck. „Rilind ist nicht nur ein sehr gut ausgebildeter Fußballer, sondern auch sehr laufstark. Darüber hinaus spricht er viel auf dem Platz und kann ein wichtiger Bestandteil in der Rückrunde werden“, hält Muzzicato große Stücke auf den Linksfuß, der als Sechser oder Achter eingesetzt werden kann. Das gilt auch für Florian Warmer. „Rilind bringt alles mit und wird den älteren Spielern sicher den nötigen Druck machen. Daher ist seine Zusage auch ein Geschenk für uns. Auch wenn wir jetzt nicht zum Handeln gezwungen waren, sind wir froh, dass er uns für die nächsten eineinhalb Jahre zugesagt hat. Daher kann ich mich auch nur bei Rehden bedanken, dass hinsichtlich der Zusammenarbeit einmal mehr keine Probleme gegeben hat.“