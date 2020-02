Malte Meyer – der Kämpfer geht voran

Achim/Baden - Den sportlichen Aufschwung des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden nur an einer Person festzumachen – es würde definitiv nicht den Tatsachen entsprechen. Dennoch sticht derzeit ein Spieler hervor, der mit seinem Willen und seiner Einsatzbereitschaft nahezu bildhaft für die aktuelle Entwicklung im Team von Tobias Naumann steht. Die Rede ist von Youngster Malte Meyer, der sich längst zu einer festen Größe entwickelt hat und der SG auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.

„Ich fühle mich pudelwohl hier und glaube, dass ich nun auch endgültig richtig angekommen bin. Daher musste ich auch nicht lange überlegen“, erklärte der 20-Jährige, der sich aktuell zum Abwehrchef gemausert hat. Sehr zur Freude von Cord Katz, Team-Manager der SG. „Malte hat in dieser Saison einen riesigen Schritt gemacht und ist damit ein Paradebeispiel für die Weiterentwicklung. Dabei wurde er zu Saisonbeginn als zentraler Spieler im Mittelblock quasi ins kalte Wasser geschmissen. Aber das hat er bis dato überragend gelöst“, geriet Katz fast schon ein wenig ins Schwärmen ob der gezeigten Leistungen des 20-Jährigen. „Auch wenn wir schon immer wussten, welches Talent in ihm schlummert, war nicht abzusehen, dass es so schnell geht. Aber Malte ist eben ein echter Kämpfertyp!“

Auch wenn Meyer seine guten Leistungen nicht verborgen geblieben sind, wollte er sich gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen. „Ich fühle mich in der Deckung wohl, habe da richtig Bock drauf. Irgendwie entspricht es auch meinem Naturell. Allerdings geht das nur gemeinsam. Und da haben wir uns nach den Problemen zu Beginn mittlerweile als Team gefunden“, gibt der Youngster zu verstehen. „Aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Denn noch haben wir nichts erreicht.“ Eine Aussage, der Meyer in den verbleibenden Spieler sicherlich Taten folgen lassen wird.