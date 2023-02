Malte Emigholz – ein Linkshänder für Handball-Oberligist TV Oyten

Von: Kai Caspers

Daverdens Malte Emigholz, hier noch im Trikot der HSG Verden-Aller, zieht es zum TV Oyten. © ha

Schon jetzt vermeldet Handball-Oberligist TV Oyten den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Vom TSV Daverden zieht es Malte Emigholz zum TVO.

Oyten – Handball-Oberligist TV Oyten bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Nachdem bereits Magnus Pröhl dem Team des Trainerduos Lars Müller-Dormann/Marc Winter die Zusage gegeben hatte, vermeldet der Aufsteiger nun mit Malte Emigholz vom Verbandsligisten TSV Daverden den nächsten Neuzugang.

„Wir sind froh, dass wir mit Malte einen weiteren jungen Spieler aus der Region vom Projekt TV Oyten überzeugen konnten“, war Marc Winter die Freude über die Zusage des 20-Jährigen deutlich anzuhören. „Wir haben ja nicht so viele Linkshänder im Kader und damit schon Bedarf. Malte ist bei uns als Rechtsaußen eingeplant und verfügt mit seiner Dynamik und Power über jede Menge Potenzial“, beschreibt der TVO-Coach den Youngster noch als entwicklungsfähig. „Ob er uns auf Anhieb weiterhilft, gilt es abzuwarten. Aber wir trauen ihm für die Zukunft einiges zu. Daher hat er bei uns auch keinen Druck.“

Neben Pröhl und Emigholz haben die Oytener zwar die ersten beiden Neuzugänge unter Dach und Fach, doch die Planungen laufen im Hintergrund weiter auf Hochtouren. „Wir stehen in guten Gesprächen mit zwei weiteren Linkshändern. Auch im Rückraum muss und wird bei uns noch etwas passieren. Aber auch da gehen wir unseren Weg weiter und setzten in erster Linie auf junge Spieler, die wir in ihrer Entwicklung noch weiter voranbringen können“, hofft Winter in Kürze die nächsten Zusagen vermelden zu können. kc