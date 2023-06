Malhumorada überrascht Toni Potters mit dem ersten Sieg

Feierte den nächsten Sieg: Trainer Toni Potters. © iw

Achim – Es läuft bei Trainer Toni Potters aus Achim-Bollen: Am vergangenen Freitag gewann Malhumorada überraschend eine Prüfung für Dreijährige über die Distanz von 1600 Metern. Die Stute, die im Besitz von Kendy Hatzky und Doreen Müller steht, schnappte sich diesen Treffer in der mit 10 000 Euro dotierten Prüfung unter der erfolgreichsten Amazone Deutschlands, Sibylle Vogt, obwohl sie als Außenseiterin an den Start gegangen war.

Für Malhumorada, die aus Irland stammt, war es nicht nur der erste Sieg in der neuen Heimat, sondern der erste Erfolg ihrer noch jungen Karriere. „Die Form aus Hoppegarten aus dem Ausgleich III war eigentlich gar nicht schlecht. Über 1200 Meter war das nur alles zu schnell für sie. Sie hat nach dem Wechsel aus England auch etwas Zeit gebraucht, dort aber schon gute Formen gezeigt, als man sie aus der Reserve geritten ist“, so Toni Potters. Im Rahmen des After Work-Renntages auf dem Grafenberg konnte sich auch Oliver Schnakenberg über einen Punkt freuen, denn Oriental Princess gewann mit Jacqueline Laquai ein Amateurrennen (Ausgleich IV/1600 Meter) nach einem tollen Finish.

Am Sonntag standen auf der Neuen Bult in Hannover die nächsten Auftritte der Achimer Galopper bevor. Obwohl es keinen Sieg zu feiern gab, sorgten vor allem Pavel Vovcenkos Schützlinge für erfreuliche Resultate. Der zweijährige Taifa sicherte sich unter Jockey Maxim Pecheur den zweiten Platz in einer Youngster-Prüfung über 1300 Meter und auch Naruto erzielte eine starke Platzierung. Der vierjährige Wallach, der ebenfalls Maxim Pecheur im Sattel hatte, belegte in einem gut besetzten Ausgleich II über 1900 Meter Platz drei. Außerdem erreichten sowohl Zenith als auch Baasha aus dem Stall von Oliver Schnakenberg im Ausgleich IV über 1750, beziehungsweise 2400 Meter, Rang drei. In Dortmund belegte Yes I Can Win aus dem Potters-Quartier Platz drei in einem E-Rennen über 2050 Meter. Stallcrack Moher verpasste den Sieg im Ausgleich II über die Meile nur knapp und erreichte mit Steffi Koyuncu Platz zwei. Zweite wurden auch Para und Marissa Potters im Ausgleich III über 1600 Meter und Queen Of The Sky und Sibylle Vogt im Ausgleich IV. kk