DM: Maja Schnakenberg auf Platz sieben

Maja Schakenberg und Donna Bella überzeugten bei der DM in Verden mit dem siebten Platz. © Kaschek

Reiterin des RV Hülsen-Aller überzeugt bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Verden

Verden – In Verden gingen am Sonntag mit einem fulminanten Finale die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Dressur zu Ende. Ermittelt wurden die Meister in den Altersklassen Pony, Children, Junge Reiter und Junioren. Rund 400 der größten deutschen Reittalente gingen in der Reiterstadt an den Start, um sich den Meistertitel zu sichern.

Mit dabei war auch Maja Schnakenberg vom RV Hülsen-Aller, die den Kreis Verden eindrucksvoll vertrat. Im Sattel ihrer zehnjährigen Hannoveraner Stute Donna Bella (Don Index x MV Dressage Royal) überzeugte sie mit einer Wertung von 70,500 Prozent schon im ersten Umlauf, einer Dressurprüfung der Klasse S*. Die zweite Wertungsprüfung schloss das Duo mit 70,211 Prozent ab und qualifizierte sich so für das große Finale am Sonntag, das ebenfalls auf S*-Level ausgetragen werden sollte. Hier konnten die besten zwölf teilnehmenden Paare dann eine eigens kreierte Kür zeigen. Genau das taten Maja Schnakenberg und Donna Bella mit Bravour und erreichten 73,600 Prozent, die ihnen am Ende Platz sieben der Gesamtwertung einbrachten. „Es war toll, im Finale dabei zu sein, zumal es für mich das erste Jahr war, in dem ich in der Altersgruppe der Jungen Reiter teilgenommen habe. Ich bin sehr zufrieden“, so Maja Schnakenberg im Anschluss.

Der Gesamtsieg in der Altersgruppe der Jungen Reiter ging an Luca Sophia Collin und Descolari. © Kaschek

Den Gesamtsieg auf diesem anspruchsvollen Level schnappte sich Luca Sophia Collin, die den 12-jährigen Hannoveraner Wallach Descolari (Desperados x MV Weltmeyer) wunderbar in Szene setzte. Mit über 80 Prozent ging der Titel damit zum dritten Mal in Folge an dieses Duo von der RG Buchholzhof-Mülheim vor Lucie-Anouk Baumgürtel vom ZRFV Appelhülsen und ihre Stute Farlana (Fürstenball x MV Lancier) sowie Greta Busacker vom RV St. Georg Münster auf Firlefanz (Franziskus x MV Rapallo).

Bei den Junioren war es Allegra Schmitz-Morkramer von der Reitgemeinschaft Hof Barholz und ihr Hengst Libertad, die förmlich durch das Viereck schwebten. Mit einer Wertung von 79,95 Prozent schnappte sie sich auf dem Rücken des zehnjährigen Hengstes von Londontime den Sieg. Nur knapp hinter ihr belegte Carolina Miesner aus Rotenburg Rang zwei. Die junge Reiterin, die für den RFRV Scheeßel am Start war, überzeugte im Sattel ihres elfjährigen Wallachs Exclusiv (Edward x MV Wolkenstein) vor allem auch mit einer tollen Performance (79,125 Prozent) in der Kür, die auf M**-Niveau ausgetragen wurde. Dritte wurde Lana-Pinou Baumgürtel vom ZRFV Appelhülsen auf der erst siebenjährigen Oldenburger Stute Escalla (Escolar x MV Dimaggio). „Ich hatte schon etwas Druck, weil wir in dieser Saison ein paar Erfolge sammeln konnten und ich wollte es hier besonders gut machen. Ich bin sehr stolz darauf, wie toll Libertad diese drei Prüfungen gemeistert hat“, so Allegra Schmitz-Morkramer.

Bei den Ponys setzte sich Roase Oatley für den PS Granderheide durch, die im Sattel ihres 12-jährigen Wallachs Daddy Moon (Daddy Cool x MV Capri Moon) sogar die magische Marke von 80 Prozent knackte. Mit einer Wertung von 83,5 Prozent sicherte sich das Paar die Titelverteidigung in dieser Altersgruppe vor Julie Sofie Schmitz-Heinen (RFV Dhünn) und Chilly Morning sowie Mia Allegra Lohe (RSG Niederrhein) und Tovdal’s Golden Future Imperia. Der Titel in der Altersgruppe der Children ging an Sina Brügger vom RV St. Hubertus Ascheberg und ihre 14-jährige Westfalen Stute Freixenet (Florenciano x MV Calambo). Silber ging an Lennea Höfler (RV Volkardey) und Dark Sugar, Lilly Marie Heins (RV Selsingen) holte mit Skyline Bronze. kk