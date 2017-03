Mailin Spöring boxt sich „gerade“ durch

Starke Leistung im Finale: Mailin Spöring vom Boxclub Verden holte sich souverän den Niedersachsentitel in der U19.

Verden - Der Boxclub Verden hat seinen ersten Niedersachsenmeister 2017: In Hannover gewann die 18-jährige Mailin Spöring bei der Jugend U19 in der Leistungsklasse B in überzeugender Manier den Titel. Im Finale setzte sich Mailin Spöring im Leichtgewicht bis 57 Kilo mit 3:0-Richterstimmen gegen Elmas Karayagiz vom BC Heros Salzgitter durch.

Trainerin Birgit Gerlach war mit der Leistung ihres Schützlings rundum zufrieden: „Mailin hat konsequent mit vielen harten Schlägen die Gegnerin unter Druck gesetzt und immer schön gerade geboxt. Das war eine starke Leistung“, freute sich Gerlach.

Die Verdenerin boxte zudem technisch sehr sauber, während Elmas Karayagiz oft über den Infight zu Punkten kommen wollte. Dabei versuchte sie mit ständigem Klammern ihre Gegnerin aus dem Konzept zu bringen. Das gelang aber nicht, weil Mailin Spöring auch in der Deckung gut stand. Am Ende gewann die Verdenerin, die ihrer Gegnerin nie eine richtige Chancen ließ, überlegen mit 3:0 Richterstimmen.

Am Sonnabend, 25. März, stehen Tom Schneidt und Maximilian Höcherl in Oldenburg jeweils im Finale um die Niedersachsenmeisterschaft. Sie befinden sich zurzeit im harten Training und werden alles versuchen, weitere Titel nach Verden zu holen.

