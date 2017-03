Madita Bouwmann auf Rang neun

Verden - Die Kunstturnerinnen des TV Verden starteten erstmals seit vielen Jahren wieder beim Bezirksentscheid/Bezirksfinale. Sieben Mädchen schlugen sich tapfer inmitten der starken Konkurrenz großer Stützpunkte und Leistungsvereine. Die harten Trainingswochen der Mädchen wurden belohnt mit guten Platzierungen.

Die jüngeren Verdener Mädchen zeigten im Pflichtbereich ihr Können: Dabei erreichte Lina Gläß im 24er-Feld einen beachtlichen zwölften Platz, Nika Blatt (beide Jahrgang 2007) landete auf Rang 19. Beide bewiesen besonders am Boden ihr Können, bei dem Nika sogar die zweitbeste Zwischenwertung in ihrer Altersklasse erhielt.

Madita Bouwmann (2007) erturnte sich in ihrer hart umkämpften Altersgruppe den neunten, Jula Schäfer (2006) einen guten 13. Platz von 17 Teilnehmerinnen. Beide zeigten gute Leistungen am Stufenbarren.

Die größeren Mädchen haben sich im Kürbereich in der Leistungsklasse 3 ebenfalls behauptet: Ronja Meinhardt (2005) erturnte sich in einem 23er-Feld den zwölften Rang und hatte einen der höchsten Ausgangswerte am Schwebebalken, die in ihrer Altersgruppe gezeigt wurden.

Kyra Schulz (2001) holte sich in ihrer Altersgruppe den 17. Platz, Saskia Vieregge (1999), die in ihrer Altersgruppe 1988-99 zu den jüngsten gehörte, wurde 14. – beide Verdenerinnen punkteten besonders am Sprung. Die Trainerinnen Anja Dingemans, Sabine Struve und Svenja Vieregge sind zu Recht stolz auf ihre Mädchen.