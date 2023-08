Luxat-Cup in Oyten verspricht guten Handball

Von: Björn Lakemann

Erhofft sich weitere Erkenntnisse: Oytens Trainer Marc Winter. © häg

Härtetest für zehn Handballteams an zwei Tagen in der Oytener Pestallozzihalle. Mit Drittliga-Absteiger HSG Nienburg, HSG Schaumburg (beide Oberliga Niedersachsen), der TuS Bielefeld-Jöllenbeck (Oberliga Westfalen), der SG Achim/Baden sowie Gastgeber TV Oyten ist der 4. Luxat-Cup am Sonnabend, 12. August, qualitativ gut besetzt.

Oyten – Die Ergebnisse stehen danei aus verständlichen Gründen nicht im Fokus. Vielmehr sollen die Teams das Event als „Standortbestimmung“ (O-Ton Marc Winter) nutzen. Die von Winter und Lars Müller-Dormann trainierten Oytener können dabei erstmalig auf Neuzugang Malte Emigholz vom TSV Daverden bauen. „Das ist ein erlesenes Feld. Gucken wir mal, wo wir stehen und woran wir noch feilen müssen“, ist Winter gespannt. Verzichten muss der TVO auf Youngster Michel Schack (Verletzung am Daumen) sowie den Langzeitverletzten Magnus Pröhl (Innenband- und Meniskusverletzung).

Auch Florian Schacht, Trainer der SG Achim/Baden, wird weiter ausgiebig testen und auf das in den bisherigen Trainingseinheiten Erarbeitete aufbauen. „Wir haben einen Plan und wollen uns weiterentwickeln“, verrät Schacht. Mit Marvin Pfeiffer, Tobias Freese und Joost Windßus (Zerrung) muss er jedoch auf wichtige Akteure verzichten. Los geht es um 10.30 Uhr mit dem Duell des Gastgebers gegen Nienburg. Zum Abschluss (17.45 Uhr) kommt es zum Lokalderby zwischen dem TVO und der SG.

Am Sonntag ist Landesligist TV Oyten II Gastgeber und erwartet Verbandsligist ATSV Habenhausen II mit Trainer Sascha Kunze, die HSG Bruchhausen-Vilsen, den TSV Daverden sowie den Lehrter SV II. „Wir wollen die Jungs in Bewegung bringen und unser Ding spielen“, gibt Oytens Coach Sören Blumenthal Auskunft. Los geht es um 10.30 Uhr mit dem Derby der TVO-Reserve gegen Daverden, die auch um etwa 17 Uhr das finale Spiel gegen Habenhausen spielen. bjl