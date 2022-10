2:1 - Lundraxhiu schießt RW Achim in Bassen aus dem Keller

+ © von Staden Achims Emilijan Lundraxhiu (7), hier verfolgt von Luca Andresen (Mitte), drehte in Bassen mit seinem Treffer zum 2:1 eine Partie zweier eigentlich gleichwertiger Teams. © von Staden

In einem Bezirksliga-Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten musste der TSV Bassen am Sonntag beim 1:2 (1:0) vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC RW Achim einen vermeidbaren Dämpfer im Kampf um den Klassenverbleib einstecken, während der Kreisrivale nicht nur seinen Erfolg vom Vorsonntag vergolden, sondern durch diesen Dreier die Abstiegsplätze verlassen konnte.

Bassen/Achim – „Diesmal haben wir die Punkte hergeschenkt, haben nicht mehr die Meter wie noch im ersten Abschnitt des Spiels gemacht. So haben wir Achim aufgebaut“, ärgerte sich später Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der sein Team 45 Minuten klar im Vorteil und mit dem gezeigten Engagement eigentlich auf der Siegerstraße sah. „Ja, wir waren in der ersten Halbzeit wirklich schlecht. Haben schlecht verteidigt und auch schwach angegriffen. Wenn wir da noch das 0:2 bekommen, hätten wir wohl nicht mehr zurück ins Spiel gefunden. Aber die Bassener hatten in Halbzeit zwei nicht mehr die Luft. Da waren dann wir am Drücker. Dass wir dann Matera Haxhi als Stabilisator auf der Sechs gebracht und Emilijan Lundraxhiu auf die Zehn gezogen haben, hat sich letztlich bezahlt gemacht“, freute sich dagegen Achims Coach Costas Efeoglou diebisch über den Dreier. „Stimmt, wir können schon zur Pause haushoch führen und hätten so den Sack früh zugemacht. In der zweiten Hälfte haben wir die Anfangsphase total verschlafen und sind dann erst kurz vor Schluss wieder aufgewacht“, stimmte da später Bassens Spielertrainer Dennis Wiedekamp seinem Pendant zu.

Das Problem der Bassener: Es fehlt weiter ein Vollstrecker, eine echte Neun. Denn die Achimer präsentierten sich in Abschnitt eins in der Abwehr vogelwild, standen enorm hoch und bauten immer wieder auf eine Abseitsfalle, die aber höchstens 3. Kreisklasse-Qualität hatte. Efeoglou: „Das war nie besprochen!“ Letztlich aber wusste nur der junge Marlon Richert das nach weitem Saido-Zuspiel zu bestrafen (30.). Lukas Zerrenner (22.), nochmals Richert (39.) und vor allem Marcel Meyer (41.) scheiterten dann eher kläglich freistehend vor Achims Keeper Lukas Schuler.

Nach dem Wechsel ein komplett anderes Bild. Während sich die Bassener nicht mehr so lauffreudig zeigten, kamen die Gäste nun immer besser in Fahrt und auch durch Behcet Kaldirici per Kopf (52.) zum Ausgleich. Und der nun stark dirigierende Emilijan Lundraxhiu taute immer mehr auf und riss das Spiel an sich. So war es nicht verwunderlich, dass gerade ihm der Siegtreffer gelingen sollte, den Faruk Senci vorbereiten durfte (68.). In der Folge waren dann die Achimer dem 3:1 näher als die Hausherren dem Ausgleich. So scheiterte der quirlige Zinar Yoldas erst an TSV-Keeper Fabian Purpus (71.), dann jagte er das Leder an den Querbalken (81.), ehe Daniel Freund (82.) auch noch den Pfosten traf.