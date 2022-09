Lundraxhiu eröffnet das Achimer Schützenfest

Von: Frank von Staden

Teilen

Achims Kapitän Faruk Senci sowie Zinar Yoldas (r.) trafen wie Emilijan Lundraxhiu doppelt beim 6:1. © von Staden

Ganz wichtiger Dreier am Sonntag für die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC RW Achim, die auf heimischem Terrain das Tabellenschlusslicht TuSG Ritterhude nach allen Regeln der Kunst auseinandernahmen und ein auch in der Höhe absolut verdienten 6:1 (4:1)-Sieg einfuhren.

Achim – Nur einmal roch es danach, als sollte dieser Erfolg auf der Kippe stehen. Denn gab es schon fünf Minuten vor dem Pausenpfiff eine Rudelbildung mit Pöbeleien auf beiden Seiten, so drohte es auf dem Gang zur Kabine zu eskalieren, hatte der Unparteiische leichte Mühe, die Gemüter zu beruhigen. Und während die Achimer nach der Pause zügig wieder auf dem Feld standen, ließen sich die Gäste doch enorm viel Zeit. „Kurz habe ich wirklich gedacht, die kommen gar nicht wieder“, befürchtete da später Achims sportlicher Leiter Fikret Karaca. Sie kamen aber doch – wenn auch mit sehr viel Verspätung.

Zu diesem Zeitpunkt war die Messe in dieser sehr einseitigen Partie aber längst schon gelesen. So präsentierte sich die TuSG wahrlich wie ein Absteiger, bekam in der Defensive als auch in der Offensive nur ganz, ganz wenig auf die Kette. „Wir dagegen haben es wirklich gut in allen Mannschaftsteilen gemacht. Ein großes Lob an alle – aber vor allem an Emilijan Lundraxhiu, der das Spiel in die richtige Richtung gelenkt hat“, konstatierte später Achims Coach Kostas Efeoglou.

Lundraxhiu eröffnete dann auch den Torreigen in dieser Partie mit einem feinen Heber aus 30 Metern über den viel zu weit vor dem Gehäuse postierten TuSG-Keeper Meik Jeschin (8.). Nur wenig später dann das 2:0, das der agile Behcet Kaldirici mustergültig vorbereitete und schließlich der dieses Mal als Spitze agierende Zinar Yoldas erzielte. Nicht mehr als ein Schönheitsfehler war danach das 1:2 der Gäste (33.) nach einem Kopfballtreffer von Kevin Zilke, der aus einem Freistoß resultierte. Faruk Senci (40.) per Strafstoß nach leichter Berührung an Kaldirici im 16er und abermals Yoldas (45.) sorgten dann dafür, dass bereits zur Pause der Drops gelutscht war.

Im zweiten Abschnitt sorgten dann die Zuschauer für leichte Volksfeststimmung neben dem Platz, was die Hausherren letztlich noch zu zwei weiteren Treffern animierte. Und ganz ehrlich: Bei Ausnutzung aller Chancen hätte diese Begegnung auch zweistellig enden können. Zu harmlos agierten da die Ritterhuder auf allen Positionen. Letztlich durften sich dann Lundraxhiu nach eklatantem Abwehrfehler (53.) sowie abermals Faruk Senic per Direktabnahme (67.) nach feinem Zuspiel von Behcet Kaldirici feiern lassen. Efeoglou: „Jetzt heißt es nächste Woche nachlegen!“