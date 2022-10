Knöchel verletzt: Für Lukas Klapp ist das Jahr vorzeitig beendet

Von: Ulf Horst von der Eltz

Da ging nichts mehr: Fischerhudes Lukas Klapp wurde gestützt von Betreuer Thomas Cordes und Mitspieler Henning Wiechmann vom Feld geführt. © Freese

Das Match gegen den VfL Visselhövede dürfte das letzte in 2022 für Lukas Klapp gewesen sein. Nachdem der Leistungsträger des Fußball-Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn mit Knöchelverletzung ausgewechselt wurden musste, fehlt er voraussichtlich in den restlichen Partien des Jahres.

Fischerhude – „Klappi war zur Untersuchung bei Dr. Engelke, der von einer Bänderdehnung oder einem Bänderriss im linken Knöchel ausgeht“, erläuterte Trainer Matthias Warnke am Dienstag auf Nachfrage.

Ein MRT-Termin am nächsten Montag soll nun ganz genau Aufschluss über die Verletzung des 25-Jährigen geben. „Hoffentlich ist es keine Knochenabsplitterung, das wäre der Worstcase für uns“, meint Warnke. Bei einer starken Bänderdehnung würde Klapp vier Wochen pausieren müssen, bei einem Bänderriss sechs Wochen – in jedem Fall ist an eine Rückkehr auf den Platz erst nach der Winterpause zu denken.

Kein gutes Gefühl beschlich den Fischerhuder Trainer, da sich sein Offensiv-Crack vor zwei Jahren den linken Knöchel gebrochen hatte. „Auf jeden Fall kommt diese Verletzung zur Unzeit, denn Lukas war in den letzten Wochen richtig gut drauf“, so Warnke. Im Match gegen Visselhövede hatte der Coach den Ex-Ottersberger erstmals auf der Acht spielen lassen, „weil wir dort seine Qualitäten am Ball brauchen“, und dann aus konditionellen Gründen in die Innenverteidigung zurückgezogen. Nach einem Zweikampf mit Vissels Ole Bruns ging es nicht mehr weiter für Klapp.