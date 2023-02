FC Verden 04 trumpft im Bornreiher Hit auf – 2:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Leitete Verdens Sieg ein: Luis Saul (rechts) traf zum 1:0 in Bornreihe. Archiv © Westermann

Besser hätte die Reaktion nicht sein können nach der Derby-Pleite: Fußball-Landesligist feierte am Sonntag im Spitzenspiel einen 2:0 (0:0)-Erfolg beim SV BW Bornreihe.

Verden – „Völlig verdient. Wir haben geschlossen agiert und eine diszipliniert starke Leistung gezeigt. Das Team hat sich sehr gut präsentiert“, freute sich Trainer Frank Neubarth.

Als Kampfansage in Richtung Meisterschaft will das der Ex-Profi indes nicht verstanden wissen. „Das Spiel gegen Etelsen haben wir abgehakt. Wichtig war, dass sich die Mannschaft davon richtig gut erholt hat und sich mit dem Sieg belohnt hat. Wir schauen sowieso nur von Spiel zu Spiel.“

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Nebenplatz, der angesichts der Jahreszeit durchaus gut bespielbar war, ein offenes Match. Dabei hatten die Verdener ein Übergewicht an klaren Chancen. Während der Primus zweimal am Kasten vorbeischoss, wurde es auf der anderen Seite schon gefährlicher. In der ersten Viertelstunde scheiterte Jan-Ole Müller nach feinen Kombinationen zweimal, Jonas Austermann konnte die Kugel ebenfalls nicht im Netz unterbringen.

Luis Saul und Richard Sikut treffen

Im zweiten Abschnitt versuchte Bornreihe, den Druck zu erhöhen, hatte aber nicht viel zu bieten. Lediglich bei hohen Bällen gerieten die Allerstädter in Verlegenheit, „da hatten wir auch das nötige Glück“, so Neubarth.

In der 68. Minute fiel die verdiente Führung für den FC. Jalte Röpe dribbelte sich in den Strafraum, wurde von den Beinen geholt – und Luis Saul behielt vom Punkt die Nerven zum 1:0. Zwar warf die Heimelf jetzt alles nach vorne, Verden blieb bei Kontern jedoch gefährlicher. Nach einem Standard sprang der Ball im 16er hin und her, Richard Sikut traf zum 2:0 (77.). Dennis Hoins spielte sich dann super durch, scheiterte aber an Keeper Henner Lohmann. Bei einem weiteren Konter setzte Müller die Kugel neben den Kasten.

Schon früh war Elias Deblitz umgeknickt und vom Feld gegangen (17.) – für ihn gab fortan Saul den Innenverteidiger.