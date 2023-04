Luftgewehr: Jens Otten siegt im Einzel und mit seinem Team

Riedes Jens Otten (Mitte) belegte bei den Rundenwettkämpfen der Senioren A den ersten Platz vor dem Okeler Kurt Kastens (links) und Sascha Rodewald aus Felde. © Juschkat

Mit drei Mannschaftserfolgen des Schützenvereins Riede endeten die Auflage-Rundenwettkämpfe im Kreisverband Weser-Eyter mit dem Luftgewehr. Bei den Seniorinnen setzte sich dieser Verein in den Gruppen A und B durch, außerdem mit den Senioren in der höchsten Staffel. Je einmal war Okel erfolgreich.

Riede/Okel – Der Verein stellte mit fünf Seniorinnen- und sieben Senioren-Dreiermannschaften die meisten Teams. Die Rieder Seniorinnen 0 – 5 kamen in Gruppe A auf insgesamt 2460,0 Ringe und verwiesen Okel (2440,5) sowie Wachendorf (2418,0) auf die nächsten Plätze. Riede II schoss 2437,9 Ringe und gab in Gruppe B Felde II (2375,6) sowie Bahlum II (2371,9) das direkte Nachsehen. Okel II behauptet sich in der C-Kategorie mit 2416,0 Ringen vor Wachendorf III (2380,0) und Okel III (2378,0).

Bei den Senioren A kam Riede I auf 2475,7 Ringe. Dahinter folgen Felde I (2461,9) und Okel I (2456,6). Felde II setzte sich in der Senioren-Gruppe B mit 2436,6 Ringen an die Spitze vor Felde III (2412,3) und Wachendorf III (2401,4). Sieger in der Senioren-Gruppe C wurde Okel IV (2393,4) vor Okel VI (2393,3) und Okel V (2386,4). Den D-Gruppensieg sicherte sich Thedinghausen I (2344,9) vor Thedinghausen III (2322,1) und Okel VII (2305,9).

Einzelsieger wurden bei den Seniorinnen Petra Othersen (822,9/A), Anne Eggers (819,8/B), beide aus Riede, und die Okelerin Katja Bruns (611,6/D). Bei den Senioren setzten sich Jens Otten (Riede, 837,6/A), Johann Wendt (Bahlum, 824,8/B), Joachim Vöge (Okel, 814,0/C) und Harald Winter (Thedinghausen, 796,4/D) an die Spitze. ju