Lütje: „Zwei Auftritte machen Hoffnung“

Ein Sieg reicht für Morsums Damen nicht

+ Morsums Alina Wollering

Morsum - Mit zwei Auftritten zeigte sich Timo Lütje, neuer Trainer des Landesliga-Absteigers TSV Morsum, trotz des Ausscheidens in der ersten Runde des NHV/BHV-Pokals durchaus zufrieden. Lediglich der erste Auftritt gegen die HSG Phoenix war seiner Mannschaft misslungen. „Da sind wir überhaupt nicht reingekommen und haben viel zu langsam gespielt“, kritisierte der Trainer nach der 10:14 (5:8)-Niederlage seiner Mannschaft, die am 8. September beim TS Woltmershausen in den Ligabetrieb startet, gegen den Gastgeber. Noch beim 2:2 (8.) war es ein Duell auf Augenhöhe. Erst dann entwischte der Oberligaabsteiger, der noch beim Vorbereitungsturnier in Morsum bezwungen wurde. Beim 5:11 (20.) war der Drops gelutscht und nach dem 8:14 sorgte Morsums Rückraumschützin Edda Gohl mit ihren zwei Treffern für den Endstand gegen den späteren Sieger der Viererkonkurrenz.