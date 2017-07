Lüder Dunker bei Niedersachsenmeisterschaft auf dem 16. Platz

Verden - 19 Schachsenioren trafen sich in Handeloh in der Nordheide zur Niedersachsenmeisterschaft. Mit dabei war der Allerstädter Lüder Dunker, der nach der Leistungsstärke als 17. antrat.

Zugelost bekam er in den ersten beiden Runden überlegene Kontrahenten aus Bremen und Wolfsburg (Wertungszahl 2034), denen er unterlag. In der nächsten Runde siegte er und danach traf er auf einen stärkeren Kontrahenten aus Gifhorn, den Dunker in 60 Zügen und fünf Stunden Spieldauer in einem Turmendspiel mit zwei Freibauern niederrang.

Zu mehr Punkten reichte es nicht. In der Gesamtwertung belegte der Verdener den 16. Platz, vermochte seine Wertungszahl (DWZ) von 1412 aber zu steigern.