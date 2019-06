Ludwig und Beckmann treffen für den Meister

Bassen – Der Meister bleibt ungeschlagen: In der Fußball-Altliga (Ü40) siegte der FSV Langwedel-Völkersen 2:1 beim TSV Bassen. Die SG Hönisch ist nach dem 2:1 gegen den TV Oyten Zweiter.

SG Thedinghausen - SG Bierden 2:1 (1:0). Timo Winkelmann brachte den Gastgeber schnell 1:0 in Führung (7.). Zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Jan Schäfer auf 2:0 für die Blau-Gelben. Stefan Danylyszyn verkürzte in der Schlussminute für die Gäste auf 1:2, doch zu mehr reichte es am Ende nicht.

TSV Bassen - FSV Langwedel-Völkersen 1:2 (0:2). Im Spitzenspiel setzte sich der Gast beim TSV Bassen am Ende durch und machte somit die Meisterschaft endgültig perfekt. Jürgen Ludwig sorgte per Foulelfmeter nach einer Viertelstunde für die Führung. In der 22. Minute erhöhte Torsten Beckmann auf 2:0 für den FSV. In Halbzeit zwei versuchten die Gastgeber noch einmal alles, doch zu mehr als den 1:2-Anschlusstreffer durch Holger Borchert knapp zehn Minuten vor dem Ende reichte es nicht. Somit gingen die Gäste als verdienter Sieger vom Platz.

SG Hönisch - TV Oyten 2:1 (0:1). Die Gäste führten zur Pause durch den Treffer von Jörg Rogas nach gut fünf Minuten mit 1:0. Mit dem Wiederanpfiff glich Michael Spöring für die SG Hönisch aus. Sechs Minuten vor dem Ende drehte der Gastgeber die Partie: Christian Dyballa erzielte den 2:1-Siegtreffer. ml