Luca Bischoff schnürt Doppelpack beim 3:0

TSV Bassen bezwingt SV Ippensen / Keine Spur von Depressionen

+ Zweimal gestern ein Tor bejubelt: Luca Bischoff. Foto: vst

Bassen – Die Derby-Niederlage am vergangenen Sonntag im Hit gegen den TSV Etelsen (2:4), sie hat keine erkennbaren Spuren oder gar Depressionen beim Fußball-Bezirksligisten TSV Bassen hinterlassen. So präsentierten sich die Grün-Roten am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Ippensen in blendender Form und schickten den Gast mit einem 0:3 (0:1) auf die Heimreise. Einen Doppelpack schnürte Luca Bischoff.