Luca Becker langt für TSV Uesen dreimal zu beim 6:0 über SV Baden

Von: Björn Drinkmann

Uesens Luca Becker (Mitte), der hier von Badens Necat Tavan abgelaufen wird, traf im Stadtderby gleich dreimal. © häg

Auch die Fußball-Kreisliga hatte wetterbedingt wieder ein paar Spielausfälle zu beklagen. Auf vier Plätzen aber konnte gespielt werden. Vor allem auf dem Kunstrasen des TV Oyten, auf der die Reserve beim 2:3 eine Überraschung gegen den klar favorisierten TSV Achim knapp verpasste.

TSV Lohberg - SV Hönisch 1:1 (1:0). Gleich drei Foulelfmeter gab es beim Duell TSV Lohberg mit dem SV Hönisch zu sehen. Da Lohbergs Keeper Torben Nodorp aber gegen Hammat Turgay parieren konnte, landeten nur zwei davon im Tor. Zunächst hätte Moritz Ackermann die Gastgeber in Führung bringen können, doch scheiterte er am Querbalken. Dafür wurde er nur wenige Minuten später im Strafraum gelegte und Christoph Gerdes verwandelte den fälligen Strafstoß souverän (31.). Lohbergs Trainer Ricardo Seidel haderte, dass seine Mannschaft in dieser Phase nicht schon eine höhere Führung herausspielen konnte. „Leider wurde im Strafraum oft eine falsche Entscheidung getroffen“, so Seidel. So war es dann erneut ein Foulelfmeter, als Lennart Grose Turgay gefoult haben soll. Dieses Mal trat für den SVH Wladislaw Legostaevan an und traf (75.). „Für uns eher zwei verschenkte Punkte, da wir drei, vier Treffer hätten erzielen müssen und beide Hönischer Elfmeter für mich sehr umstritten waren“, ärgerte sich Seidel.

TSV Uesen - SV Baden 6:0 (2:0). Dank eines gutem Pressings holte der TSV Uesen einen Kantersieg gegen den SV Baden. Routinier Sebastian Wesseler hatte die Gastgeber mit einem Distanzschuss nach einer Ecke in Führung gebracht (19.). Luca Becker legte mit einem Linksschuss nach Vorlage von Louis Bischoff nach (23.). Nachdem sich Badens Stürmer Erdal Yüksel wegen einer Tätlichkeit den Roten Karton abholte (60.), wurde es noch deutlicher. Becker erzielte zwei weitere Treffer (65./70.), ehe der eingewechselte Sebastian Wöltjen einen Fehler in der Badener Hintermannschaft ausnutzen konnte (82.) und mit Jannik Janssen ein weiterer Joker einen Treffer zum 6:0-Schlusspunkt erzielen konnte (89.). „Das war eine starke Leistung von der gesamten Mannschaft“, freute sich Trainer Benjamin Nelle.

Fabian Schmidt rettet TSV Achim in Oyten - 3:2

TV Oyten II - TSV Achim 2:3 (1:1). Trotz einer vor allem in der ersten Halbzeit starken Leistung unterlag das Kellerkind in dieser lange ausgeglichenen Partie. Den ersten Wermutstropfen gab es für die Oytener bereits nach 25 Minuten, als Kapitän Maurice Grassee mit einem Außenbandriss ausgewechselt werden musste und daher für den Rest der Saison ausfallen wird. Trotzdem waren die Gastgeber das bessere Team, das durch eine Flanke von Robel Tesfo und einer Direktabnahme von Cilian Cordes mit 1:0 in Führung ging (35.). „Wir müssen nach 45 Minuten mit zwei, drei Toren Unterschied führen“, befand Trainer Steffen Rathjen. Stattdessen kamen die Achimer nach einem Konter doch noch zum Ausgleich durch Fabian Schmidt (45. + 2).

Aus der Kabine kam Oyten wieder mit viel Schwung. Und mit einer starken Einzelaktion sorgte Cordes für das 2:1 (48.). Doch dies war der Weckruf für die Gäste, die von nun an das Spiel bestimmten. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Schmidt zum erneuten Ausgleich ein (59.). Schmidt war es dann auch, der kurz vor Schluss nach einer Flanke per Direktabnahme ins kurze Eck den verdienten Siegtreffer erzielen konnte (89.).

TSV Thedinghausen feiert 3:2 über TBU-Reserve

TSV Thedinghausen - TB Uphusen II 3:2 (1:1). Sehr zufrieden gab sich Thedinghausens Trainer Lutz Schröder nach dem knappen 3:2 (1:1) seiner Mannschaft gegen den TB Uphusen II. „Schließlich haben wir gegen eine halbe Landesliga-Mannschaft gespielt und daher fand ich das schon sehr beachtlich“, freute sich Schröder. Allerdings kann er sich auch bei Uphusens Keeper Fabian Wild bedanken. Denn ähnlich wie Dortmunds Gregor Kobel trat dieser bei einem eigentlichen sehr ungefährlichen Torschuss von Artur Kämena am Ball vorbei und das Leder landete zum Entsetzen des TBU in dessen Kasten (13.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch Justin Gericke, der am Fünfmeterraum nach einer Ecke seine Größenvorteile ausnutzen konnte, per Kopf zum Ausgleich (40.). Maxim Schaf gelang nach dem Wechsel die erneute Führung (48.), die Luca Bormann sogar noch ausbauen konnte. Bormann wusste einen Ballverlust der Gäste auszunutzen, setzte sich über die linke Seite sehenswert durch und schloss eiskalt zum 3:1 ab (53.). Uphusen II wollte unbedingt noch mindestens einen Zähler retten, doch kam lediglich noch zum Anschlusstreffer durch eine weitere Leihgabe der 1. Herren, dem ehemaligen Ottersberger Artur Bondar (71.).