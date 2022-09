Luca Andresen verstärkt TSV Bassen

Von: Frank von Staden

Bassens Coach Dennis Wiedekamp freut sich über den großgewachsenen Neuzugang Luca Andresen (l.). © Verein

Bassen – Noch einmal aktiv auf dem „Transfermarkt“ sind jetzt die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen geworden. So gab am vergangenen Freitag der zuvor vereinslose 23-jährige Luca Andresen Bassens Coach Dennis Wiedekamp sein Ja-Wort und feierte prompt am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen den Heeslinger SC II sein Debüt.

„Ich hatte schon seit einiger Zeit Kontakt zu ihm, nun hat es kurzfristig doch noch geklappt. Er wird uns definitiv weiterhelfen, das konnte man schon am Sonntag sehr gut sehen“, freut sich Wiedekamp.

Andresen stammt aus der U19 des TSV Ottersberg, schnupperte ab 2017 auch schon an der Wümme Landes- als auch Oberligaluft, ehe es ihn dann im Juli 2019 zum TSV Otterstedt in die Kreisniederungen verschlug. Dann lotste RSV-Coach Tim Ebersbach den großgewachsenen (1,94) Mittelfeldspieler 2020 nach Rotenburg, wo er aber nur eine Saison blieb, ehe es wieder zurück nach Otterstedt ging. Dort meldete sich Andresen dann nach der vergangenen Saison ab, nun trägt er zukünftig das grün-rote Trikot in Bassen.