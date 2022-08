FSV Langwedel-Völkersen: Louis Gehrke überragt beim 2:0

Von: Björn Drinkmann

Heimste ein Sonderlob ein: Louis Gehrke. © Privat

Dritter Sieg im dritten Kreisliga-Spiel: Der FSV Langwedel-Völkersen setzte sich am Mittwochabend 2:0 beim TSV Bassen II durch. Der TSV Thedinghausen schlug den SV Hönisch in einem wilden Match 5:3.

Bassen II - Langwedel 0:2 (0:1). Nach müder erster Hälfte eroberte Louis Gehrke in aussichtsreicher Position die Kugel und legte auf Ole Richter, der mit knallhartem Schuss ins lange Eck zum 0:1 traf (55.). Nur zwei Minuten später scheiterte Bastian Heimbruch am stark parierenden Leon Henke. Jetzt wurde Bassen zwar etwas stärker und wollte unbedingt den Ausgleich, aber mit langen Bällen gab es wenige gute Chancen. Langwedel vollendete in der Nachspielzeit einen Konter, Gehrke traf zum 2:0 (90.+5.) – und bekam von Coach Sascha Lindhorst ein Sonderlob: „Was er für ein Pensum abgespult hat, um dann bei diesen Temperaturen in der Nachspielzeit noch bis nach ganz vorne mitzugehen, hat schon absoluten Respekt verdient.“

Thedinghausen mit Glück zum 5:3

Thedinghausen - Hönisch 5:3 (1:0). Vom eher glücklichen Sieg sprach Thedinghausens Trainer Lutz Schröder nach wildem Match: „Hönisch hat in der zweiten Hälfte mächtig aufgedreht und hätte einen Punkt verdient gehabt.“ Der Absteiger hatte zuvor alles im Griff und ging nach einem schönen Angriff in Führung. Linksverteidiger Andreas Mierau brachte den Ball ins Zentrum, wo Hendrik Dahm vollendete (27.). Als Kapitän Jan-Dirk Oelfke eine Günther-Flanke per Flugkopfball unter die Latte wuchtete (55.), schienen die Gäste geschlagen. Doch jetzt kamen sie groß auf und erzielten postwendend das 1:2. Der eingewechselte Rafael Franco legte mustergültig für Wladislaw Legostaev auf (56.). Und nach langem Einwurf erzielte Joan Bro sogar das 2:2 (60.). „In dieser Phase hatten wir voll den Rhythmus verloren,“ bemängelte Schröder. Doch nach einem schönen Dribbling von Merlin Sassenberg traf Jan-Niklas Schalati zum 3:2 (61.), nur neun Minuten später war Schalati nach Ecke von Maxim Schaf gar zum 4:2 zur Stelle (70.). Hönischs Dogru ließ die Gastgeber mit dem 4:3 noch zittern (75.). Glück hatte die Eyter-Elf, als der Schiri nach doppeltem Tritt an Dogru keinen Elfer gab. Stattdessen gelang Jannik Gudegast das 5:3 (90.+ 4).