Louis Beyer mit 13 Toren beim 34:27-Erfolg

Zeigte sich treffsicher: Verdens Louis Beyer. © ha

Verden – Einen 34:27 (17:14)-Erfolg feierte die männliche A-Jugend der HSG Verden-Aller in der Handball-Oberliga über den HC Bremen II. Mit nun 6:2-Punkten belegt das Team von Sascha Kunze aktuell den fünften Platz. Allerdings haben die Verdener im Gegensatz zu den anderen Teams einige Spiele weniger auf dem Konto und sind jetzt bis zur Winterpause noch dreimal gefordert.

Die Partie hatte ausgeglichen begonnen. Erst nach dem 9:9 (12.) setzten sich die Verdener gegen die mit zwei Spielern aus der Jugend-Bundesliga angereisten Gäste etwas ab und legten zur Pause ein 17:14 vor. In der zweiten Hälfte ließ die HSG dann nichts mehr anbrennen. Der Vorsprung wurde kontinuierlich auf sechs Tore ausgebaut. „Der Kader der Bremer war relativ dünn besetzt. Wir dagegen waren komplett und alle gut drauf“, zog Kunze ein positives Fazit. Am kommenden Wochenende geht es zum Tabellennachbarn TuS Komet Arsten und bereits am darauffolgenden Donnerstag ist der Northeimer HC zu Gast.

Tore für die HSG Verden-Aller: Paul Seliger (3), Arne Blatt (3), Julian Timmermann (1), Nick Jäger (3), Niklas Nowak (1), Lasse Metzing (8), Tom Lasse Blatt (2), Louis Beyer (13). bos