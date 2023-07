Lohberg-Turnier sieht viele Heimsiege

Dominierten das M-Springen: Das Visselhöverder Duo Jörn Kusel und Talea. © Wächter

Das traditioneller Lohbergreitturnier in der Hasenheide ist eines der Saisonhighlights des RV Graf von Schmettow und wurde diesem Ruf in diesem Jahr mehr als gerecht. Gefeiert wurde auch das 75-jährige Bestehen des Reitvereins mit Prüfungen von der Führzügelklasse bis zur S-Dressur und einem M-Springen sowie dem Hannoveraner Fohlenchampionat

Lohberg – Was vor 75 Jahren mit einer eintägigen Pferdeleistungsschau auf dem Lohberg begann, hat sich bis heute als Traditionsreitturnier im Kreis Verden etabliert. Der Höhepunkt im Dressurviereck war die bereits erwähnte S*-Dressur, ein Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau, der an Ines Bormann vom RFV Brelinger Berg und ihren zehnjährigen Westfalen Wallach Depeche Star (Depeche Mode x MV Ehrenpreis) ging. Für den RV Aller-Weser glänzte Hendrik Baumgart, der auf Red Rooster Platz vier belegte. Maja Schnakenberg vom RV Hülsen-Aller und ihr Fuchs Snapchat (Sir Heinrich x MV Ehrentusch) wurden Fünfte. Dieses Duo sorgte in der M**-Dressur mit 69,863 Prozent für einen starken Heimsieg für den Kreis Verden. Maja Schnakenberg war dabei aber sogar doppelt erfolgreich, denn mit Brianna belegte sie in dieser Prüfung Platz zwei. Dritte wurde Britta Baumgart (RV Aller-Weser) auf Don Juans Dance.

Auf dem Springplatz wurde vor allem das Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse M* mit Spannung erwartet. Hier legten Jörn Kusel und Talea die einzige Nullfehlerrunde hin. Der erfahrene Reiter von der RFSG Visselhövede und die achtjährige Hannoveraner Stute von Tangelo van de Zuuthoeve (MV Calido) verwiesen damit auch Hedda Roggenbuck und Charrera vom RV Aller-Weser auf Platz zwei. Dieses Paar sicherte sich auch den Sieg im L-Springen mit steigenden Anforderungen.

Als heimliches Hauptereignis galt das Hannoveraner Fohlenchampionat, bei dem sich am Sonntagnachmittag tolle Youngster präsentierten. Unter der Leitung und Moderation von Dieter Meyer stellten sich 13 Nachwuchshoffnungen vor. Siegreich war ein Hengst aus dem Besitz und der Zucht von Heinrich Hemker aus Steyerberg (Pferdezuchtverein Landesbergen). Bei dem Youngster mit Dressurabstammung handelte es sich um einen Bonhoeffer-Sohn aus einer Dancier-Mutter. Als einziges Fohlen mit Springabstammung belegte Annica Langes Hengst von Madness (MV Griseldis) für den PZV Aller-Leine Platz zwei. Heinrich Behrmanns Dörverdener Hengstfohlen von Total McLaren aus einer Sir Donnerhall-Mutter holte mit Rang vier das beste Ergebnis für den Kreis. „Das Fohlenchampionat lockte viele Besucher an. Wir freuen uns sehr, dass diese Veranstaltung jedes Jahr so gut angenommen wird“, fand auch Frauke Dettmer vom RV Graf von Schmettow.

Beim Führzügelwettbewerb mit Kostümen hatten nicht nur die jungen Teilnehmer viel Spaß. Von Pipi Langstrumpf bis zum federgeschmückten Indianerpony waren viele einfallsreiche Verkleidungen zu bewundern. Besonders angefeuert wurden alle Vertreter des RV Graf von Schmettow. Einen Treffer für den gastgebenden Verein gab es durch Constanze Röwer und die 13-jährige Oldenburger Stute Susi Sorglos (Sir Donnerhall II x MV Wonderland), die die A*-Dressur mit einer Wertnote von 8,0 für sich entschieden. Mit dem Sieg im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse A** durch Yasmin Dittrich und Carlos (Clearado x MV Toulon) gab es für den RV Graf von Schmettow auch auf dem Springplatz einen Heimtreffer. Anett Müller und Benecia, eine dreijährige Hannoveraner Stute von Buckingham (MV Damsey), punkteten für die Gastgeber in einer Reitpferdeprüfung und hinterließen mit einer Note von 8,3 einen bleibenden Eindruck.

Die M*-Dressur ging an Aller-Weser-Reiter Jörn Kubelke und Forsberg, einen siebenjährigen Hannoveraner von Fürstenball (MV Londonberry). Mailin Quast gewann für den RV Aller-Weser auf Daperola, einer vierjährigen Hannoveraner Stute von Da Costa (MV Herzensdieb) mit einer 8,2 eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Die Stilspringprüfung der Klasse A** mit Zeitpunkten ging an Sina Wesemann vom RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden und ihren Levano, einen 13-jährigen Trakehner von Hirtentanz (MV Star Regent), die mit einer 8,8 beeindruckten. Ihre Schwester Lea Wesemann und Courage de Coer (Concours Complet x MV For Joy) setzten sich im A*-Springen durch. Und ihr Vereinskollege Leonardo Lüters gewann mit dem 14-jährigen Hannoveraner Lord Hippelank (Lord Pezi x MV Singular Joter) das A**-Springen. „Wir konnten durch die neuen Böden auf den Plätzen optimale Bedingungen bieten. Das kam nicht nur bei den Aktiven, sondern auch bei den Zuschauern gut an, die außerdem die Atmosphäre lobten. Wir sind alle begeistert und zufrieden nach Hause gefahren“, so Frauke Dettmer.