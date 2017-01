Liwiak zum TSV Bassen

Messerschmidt kehrt

BASSEN - Auch beim Fußball-Bezirksligisten TSV Bassen hat sich in der laufenden Winterpause personell etwas getan. So steht fest, dass der 29-jährige Routinier Dariusz Liwiak die Grün-Roten verstärken wird. Zudem kehrt Mirko Messerschmidt, der den TSV 2015 aus beruflichen Gründen Richtung Osnabrück verlassen hatte und sich dort dem Hagener SV anschloss, zurück. Ein Zweitspielrecht wird indes der noch junge Jonah Schnakenberg erhalten, der derzeit in der Landesliga-U19 des TSV Ottersberg unter Marco Holsten spielt, aber schon jetzt Herrenluft in seinem Stammverein schnuppern soll.

Mittelfeldspieler Liwiak, der unter anderem schon für den TuS Heeslingen, TB Uphusen und auch bei einigen Clubs im Bremer Raum aktiv war, trainiert bereits seit geraumer Zeit an der Dohmstraße mit, bekam aber vom Diepholzer Kreisligisten TSV Schwarme, bei dem er als Spielertrainer fungierte, keine Freigabe, verließ diesen aber bereits Ende September 2016. Somit wäre er Ende März 2017 spielberechtigt. Mit Freigabe und damit mit sofortiger Spielberechtigung schlug indes Angreifer Mirko Messerschmidt beim Bezirksliga-Dritten auf.

Auch die Bassener 2. Herren kann in der Rückrunde auf drei Neuzugänge bauen. Malte Stehmeier (vom TSV Thedinghausen), Aram Mirzo (vorher vereinslos) sowie Christoph Freese (vom TSV Posthausen) schlossen sich dem Team von Lars Krooß/Jens Stührmann an. Von allen drei Neuzugängen liegen bereits die Pässe vor. J vst