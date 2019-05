Ehe Littmann/TSV Etelsen beendet

Etelsen – Die Fußball-Ehe zwischen dem Bezirksligisten TSV Etelsen und dem routinierten Innenverteidiger Robert Littmann hielt gerade einmal zwölf Monate. Der 33-Jährige wird ab sofort nicht mehr das Trikot der Schlosspark-Kicker überstreifen.

Ende der vergangenen Saison schloss sich der Defensivspieler den Blau-Weißen an, konnten mit ihnen den Landesliga-Abstieg aber nicht verhindern. Die Kontakte stellte damals Gerd Buttgereit her, der zu diesem Zeitpunkt schon als neuer Coach der Etelser feststand. Nun, nachdem Buttgereit hinwarf, hat auch Littmann die Zelte beim TSV abgebrochen, nachdem das Vorhaben sofortiger Wiederaufstieg ad acta gelegt werden musste.

Einen Zusammenhang zwischen Buttgereits Ausstieg nach der Blamage gegen den TSV Ottersbergs vor zwei Wochen und Littmanns jetzigem Rückzug ließ Etelsens sportlicher Leiter André Koopmann im Raum stehen, sagte indes: „Fakt ist, dass sich unsere Wege am Saisonende sowieso getrennt hätten. Und da wir schon jetzt die neue Saison planen wollen und Nils Goerdel als neuer Trainer ab sofort nur noch Spieler aufstellen möchte, die auch durchgängig beim Training sind, hat Robert vorzeitig auf die Bremse getreten. Denn er kann nur sehr unregelmäßig trainieren. So ist die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen zu verstehen.“ Littmann: „Der Aufwand für die Bezirksliga ist mir da zu hoch. Für die Landesliga wäre er okay gewesen!“ Dass auch Kevin Bähr, gemeinsam bereits mit Buttgereit und Littmann beim Klassenpartner SV Lilienthal-Falkenberg aktiv, den TSV verlassen wird, dementierte Koopmann: „Er fühlt sich hier wohl. Er wird definitiv bleiben!“ vst