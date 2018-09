1:7 – Littmann knipst RW das Licht aus

Achim - Von Kai Caspers. Nach dem verdienten 1:7 (1:5)-Debakel gegen den TSV Etelsen vermochte Bülent Kaksi seine Enttäuschung nicht zu verbergen. „Das war eine einzige Katastrophe. Wir haben nicht füreinander gespielt und zudem jede Laufbereitschaft vermissen lassen. Für diese Leistung fehlen mir einfach die Worte“, sprach der Trainer des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim dann auch von einem Klassenunterschied.

Dabei hatten die Gastgeber gar nicht so schlecht begonnen. Zwar brachte Bastian Reiners die favorisierten Etelser nach einem Freistoß von Nico Meyer mit 1:0 (12.) in Führung, doch nachdem Behcet Kaldirici mit einem Freistoß noch am Pfosten gescheitert war (17.), nutzte Can Teyyar den kollektiven Tiefschlaf in der Etelser Hintermannschaft zum 1:1 (29.). Nur drei Minuten später verhinderte Gäste-Keeper Cedric Dreyer mit einer Glanzparade gegen Aleksandar Nesic die Führung des FC. Was folgte, war jedoch die Show des Robert Littmann. Zunächst zirkelte er einen Freistoß aus halblinker Position und gut 25 Metern ins lange Eck – 1:2 (34.). Nur drei Minuten später war er per Freistoß aus 20 Metern erfolgreich. Allerdings machte FC-Torhüter Sinan Reiter da auch nicht den besten Eindruck. Zwar war der Ball hart getreten, doch er landete in der Torwartecke. In der 41. Minute düpierte Timo Schöning Achims Aydin Burg im Kopfballduell und erhöhte im Anschluss auf 4:1, ehe erneut Littmann noch vor der Pause mit dem 5:1 (43.) jegliche Zweifel am späteren Sieg beseitigte. „Wir hatten schon einen Plan, wie wir Rot-Weiß auf dem engen Platz bespielen wollten. Dabei haben wir auf die Kopfballhoheit gesetzt und auf die Stärken bei Standardsituationen. Und das ist dann ja auch aufgegangen“, freute sich Etelsens Trainer Gerd Buttgereit. „Ich bin mir aber sicher, dass noch einige andere Mannschaften es hier schwer haben werden.“

Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Dank ihrer enormen körperlichen Präsenz ließen die Etelser weiterhin nichts zu. Ganz im Gegenteil. In der 61. Minute verwertete Simon Gloger eine Flanke von Kevin Bähr mit einer traumhaften Volleyabnahme zum 1:6. Lediglich in der 56. Minute wurde es nach einem Schuss von Ahmet Kaldirici für Etelsen noch einmal gefährlich, doch erneut war Keeper Cedric Dreyer zur Stelle. Den Schlusspunkt in der überaus einseitigen Partie setzte Lasse Müffelmann, als er nach Bähr-Einwurf und Verlängerung von Reiners mit dem Treffer zum 1:7-Endstand (75.) zur Stelle war.