Littich: Siebter EM-Platz ein „Mega-Hammer“

Verden - Ganz nach Wunsch verlief für Stanislav Littich vom Karateverein Bushido Verden das EM-Debüt im bulgarischen Sofia. Das 15-jährige Kadermitglied der Deutschen Nationalmannschaft belegte in der Altersklasse Jugend über 70kg im Kumite in der Gesamtwertung den hervorragenden siebten Platz. „Mega-Hammer“, nennt das seine langjährige Trainerin Ulrike Maaß, die ihrem Schützling nachgereist war.

Die Tagesform habe entschieden. Alles sei offen gewesen, meinte sie – und dass Littich sogar noch weiter nach vorne hätte kommen können. Der Allerstädter hatte seine erste Begegnung gegen einen Dänen souverän 2:0 gewonnen, war dann einem Mazedonier unterlegen und dominierte seinen dritten Kampf gegen einen Spanier wieder mit 4:2.

Auf den Lorbeeren der EM ausruhen, will sich der junge Sportler nicht. Sein Blick ist bereits auf die DM im Juni gerichtet, wo er erstmals in der nächsthöheren Klasse im Juniorenbereich starten wird. Weiteres Thema sind die Qualifikationswettkämpfe für die WM auf Teneriffa im Dezember und sogar Olympia in Tokia im Jahr 2020 hat der Youngster – zumindest theoretisch – bereits im Visier.

Doch fürs Erste, so sagt er, sei er mit seinem Abschneiden bei der EM mehr als zufrieden. „Ohne Ulrike hätte ich das aber nicht geschafft“, lobt der Teenager, der den Karatesport erst seit sechs Jahren betreibt. Die Erfolge hatten nicht lange auf sich warten lassen und nach seinen ersten Wettkämpfen im Jahr

WM in Teneriffa sowie Olympia 2020 im Visier

2013 hatte Littich im Jahr darauf bereits seinen ersten deutschen Meistertitel geholt. Doch dann folgte ein schlechtes Jahr. „2015 war das Jahr der Wettkampfniederlagen. Alles war zuviel für ihn. Er war mental völlig blockiert“, erzählt Maaß. Littich ergänzt, dass er dennoch nie daran gedacht habe, den Karatesport aufzugeben. Seine Trainerin habe ihm schließlich immer wieder neue Motivation und neue Trainingsanreize geliefert, von denen er profitiert habe. J nie