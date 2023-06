Verdenerin Lisa-Marie Bork legt bei Special Olympics Goldlauf über 200 Meter hin

Von: Ulf Horst von der Eltz

Der Moment der Freude: Lisa-Marie Bork aus Verden nach der Siegerehrung mit der Goldmedaille für den 200-Meter-Lauf bei den Special Olympics in Berlin. © Kirk Chamberlain

Das ist die absolute Krönung ihrer bisherigen sportlichen Laufbahn: Lisa-Marie Bork aus Verden ließ sich am Dienstag bei den Special Olympics in Berlin bei der emotionalen Siegerehrung die Goldmedaille um den Hals hängen. Die 18-Jährige gewann über 200 Meter in 33,43 Sekunden und ließ dabei stärkste internationale Konkurrenz hinter sich.

Berlin/Verden – „Sie ist über sich hinausgewachsen, mit diesem Triumph haben wir gar nicht gerechnet“, freute sich Kirk Chamberlain nach dem spannenden Rennen samt Fotofinish mit der jungen Dame. Der Vorstand der Lebenshilfe Verden berichtete auf Nachfrage dieser Zeitung von der sensationellen Stimmung in der Hauptstadt: „Es ist das größte Sportereignis in Deutschland nach Olympia 1972. Wir sehen hier Läuferinnen aus Haiti, von den Malediven und den Bahamas – einfach einzigartig.“

Er gibt einem jungen Menschen mit Beeinträchtigung viel Selbstvertrauen und Glauben an sich selbst.

Vor allem für Lisa-Marie Bork sei dieser Erfolg von unschätzbarem Wert: „Er gibt einem jungen Menschen mit Beeinträchtigung viel Selbstvertrauen und Glauben an sich selbst.“ Nach dem Goldlauf über 200 Meter geht es bei den Special Olympics für die Allerstädterin, die im Vorjahr schon bei den Nationalspielen gewonnen hatte, weiter Schlag auf Schlag. Sowohl im Weitsprung als auch in der 4x100-Meter-Staffel siegte sie in den Vorentscheidungen und darf auf erneutes Edelmetall hoffen.

Auch Florian Bork auf Erfolgskurs

Auch ihr Bruder Florian Bork – beide vertreten als einzige Starter das Land Niedersachsen in Berlin – blieb in seinen Vorkämpfen erfolgreich. Im Kugelstoßen und in der 4x100-Meter-Staffel hat sich der Verdener ebenfalls fürs Finale qualifiziert.