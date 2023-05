Lisa Hohenstein schnürt Doppelpack beim 4:0

Teilen

Traf doppelt: Lisa Hohenstein © Privat

Fischerhuder Bezirksliga-Fußballerinnen gewinnen auch beim Heeslinger SC

Fischerhude – Perfektes Wochenende für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn, die sich durch einen glatten 4:0 (1:0)-Erfolg beim direkten Tabellennachbarn Heeslinger SC auf Rang fünf vorschoben. Die Tore für die Gäste erzielten Mascha Laucke (39.), Jente Kuper per Strafstoß (69.) und zweimal Lisa Hohenstein.

Allerdings fanden die Gäste etwas schleppend ins Spiel und konnten sich zunächst bei ihrer Keeperin Nina Brüning bedanken, dass es nicht schnell schon 0:2 stand. „Dann aber fanden wir immer besser ins Match“, sah Fischerhudes Coach Bernd Burmeister in der 39. Minute die Führung seiner Farben, die Jente Kuper mustergültig vorbereitete und so Mascha Laucke ihren 24. Saisontreffer erzielen konnte. Nach Foul an Mascha Laucke im 16er stellte dann Jente Kuper per Strafstoß die Vorentscheidung her, obwohl wenig später erneut Nina Brüning mit einer Glanzparade den Heeslinger Anschlusstreffer verhindern musste. „Ansonsten haben wir dann aber nichts Ernstes mehr zugelassen, es defensiv erneut richtig gut gemacht“, so Burmeister, der in der Schlussphase (80./88.) dann die Saisontore zwei und drei von Lisa Hohenstein notieren konnte. Burmeister: „Das war wieder eine reife Teamleistung!“

TSV Fischerhude-Q.: Ni. Brüning, Ne. Brüning, M. Evers, J. Laucke, Hohenstein, T. Evers, Luhmann, Rainer, Koch, Aumann, Schumacher, Kuper, M. Laucke, Kommnick. vst