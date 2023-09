Lisa Hohenstein macht alles klar beim Fischerhuder 4:0-Erfolg

Von: Frank von Staden

Traf gegen den Heeslinger SC zweimal: Fischerhudes Lisa Hohenstein. © Freese

Weiter mit weißer Weste eilen die Fischerhuder Fußballerinnen durch die Bezirksliga. Am Wochenende dominierten die Frauen um Coach Bernd Burmeister auf heimischem Terrain mit 4:0 (1:0) über den Heeslinger SC und weisen damit nach drei Spieltagen neun Punkte und satte 11:2 Tore auf.

Fischerhude – „Trotz der neuen Zusammensetzung haben wir erneut ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ein Lob muss dieses Mal vor allem auch unsere Defensive um Malin Kittner sowie Nele Brüning ausgesprochen werden, die vor allem Heeslingens Torjägerin Franca Meinke absolut im Griff hatten. Nur zu Beginn besaß sie eine Torchance, wusste diese aber nicht zu nutzen“, so Burmeister später, der in der 39. Minute das 1:0 durch Antonia Meyer-Piening notieren durfte. „Bis dahin hatten wir uns gegen einen tief stehenden Gegner schon etwas schwer getan“, sah der Fischerhuder Übungsleiter dann aber eine zweite Halbzeit, in der sein Team nun Antworten auf die defensive Spielweise der Gäste finden sollte. Mit einem Doppelpack (66./71.) sorgte schließlich Lisa Hohenstein dafür, dass die Gastgeberinnen 20 Minuten vor dem Abpfiff auf Siegkurs segeln konnten. Den Schlusspunkt setzte schließlich Stürmerin Mascha Laucke (90.).

TSV Fischerhude-Q.: Ni. Brüning - J. Laucke, Kittner, Ne. Brüning, Kommnick, Bahrenburg, Schumacher, Meyer-Piening, M. Laucke, Burmeister, Klee, Hohenstein, Koselewski, Thran, Gosse, Dwortzak.