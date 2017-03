Linus Boldt: Trotz Sturz erneut Landesmeister

Linus Boldt stürzte beim Übergang zum Standsteiger – am Ende holte sich der Achimer aber erneut den Landestitel.

Achim - Titel erfolgreich verteidigt: Linus Boldt vom RV „Fahr-Wohl“ Achim ist erneut Landesmeister der Junioren/Elite im Kunstradsport. In Liebenburg am Harz war der RC Einigkeit Othfresen Ausrichter. Kurz vor dem Ende des Wettbewerbs ging Linus Boldt an den Start. Sein Mitstreiter um den Titel, Till Eggerling vom RV „Pfeil“ Rhüden, hatte nach seiner Kür (30 Übungen) 100,36 Punkte vorgelegt.

Linus begann sein Programm mit 118,70 Punkten, ihm war die Nervosität anzusehen. Seine ersten Übungen waren etwas unsicher, dafür gab es geringfügige Abzüge von den Wertungsrichtern. Dann kam der Übergang vom Kehrsteuerrohrsteiger zum Standsteiger, hier passierte es, der Achimer konnte seinen rechten Fuß nicht sicher auf die Pedale bringen und stürzte. Auch ein zweiter Versuch misslang. Damit konnte er die Folgeübung Standsteiger nicht fahren. Dafür wurden ihm acht Punkte abgezogen.

Linus Boldt setze daraufhin sein Programm mit der nächsten Übung fort. Jetzt wurde er erkennbar sicherer und die weiteren Übungen brachte er dann auch noch in seiner Fahrzeit (fünf Minuten) unter. Am Ende der Kür stand auf der Ergebnisanzeige die Zahl 103,04. Für Linus war dies bereits der achte Landesmeistertitel in Folge.